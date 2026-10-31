الدوزي راجع لينا بجوج سهرات واعرة: سطات والعيون يتوحشوه!

ترفيه

الفنان الدوزي، لي معروف بالجو لي كيجيب معاه، قرر يفاجئ جمهوره بجوج سهرات ماغاديش يتنساو بمناسبة الذكرى الأولى لعيد الوحدة. شوفو على توقيت، شوفو على احتفال! هادشي كامل أعلن عليه بنفسه في إنستغرام نهار الخميس 29 أكتوبر 2026 اللي فات. تخيلو معايا، طلع بفيديو حماسي كيدعي فيه كاع الفانز ديالو باش يجيو يحتافلو معاه فهاد المناسبة الوطنية الغالية. يعني ماشي غير خبر عادي، هادي دعوة للحضور!

أول محطة ديال الدوزي، لي كيبان لينا ناوي يدير جو كيشعل، غتكون اليوم السبت 31 أكتوبر 2026، بالضبط قدام قصر بلدية سطات. يا سلام على بلاصة! الناس ديال سطات، وجدو راسكم، راه الدوزي جاي عندكم. ومن بعد سطات، غادي يطير الدوزي بالزربة لمدينة العيون باش يحيي السهرة الثانية غدا الأحد فاتح نونبر 2026، بساحة المشور لي معروفة. تخيلو معايا التعبئة، جوج مدن كبار غيعيشو النشاط فويكاند واحد، شي حاجة كتحرك الشوارع كاملة.

الدوزي، لي ديما كيتواصل مع الجمهور ديالو بحب، باين عليه فرحان بزاف بالرجوع لهاد الجماهير الوفية فهاد جوج المدن. وحتى هو ما نساش يوجه دعوة خاصة للمحبين ديالو باش يحضرو ويشاركو فهاد الفرحة الكبيرة. وماشي أي مناسبة، راه ربطها بالذكرى الأولى لعيد الوحدة، عبر على اعتزازه الكبير بالوحدة الوطنية. زعما ماشي غير جا يغني وصافي، هادي مشاركة وجدانية مع الأحداث الكبيرة ديال بلادنا. هادشي لي كنبغيو نشوفو من فنانينا.

اللمسة الجميلة هي أنه ما خلا حتى شي واحد يحس بالنقص. كانت عندو تدوينة خاصة بجمهور العيون نهار الثلاثاء اللي فات، عبر فيها على شحال توحش يشوفهم. يعني الاشتياق متبادل. ومساء الأربعاء اللي فات، عاود نفس الرسالة الحماسية لجمهور سطات. هاد السهرات بجوج غادي تكون فرصة من ذهب للدوزي باش يتلاقا مع الفانز ديالو، ويشاركهم الأجواء الحماسية ديال برنامج الاحتفالات الفنية فهاد الذكرى الوطنية. الصراحة، الدوزي عارف كيفاش يلعبها صح ويخلي الجمهور ديما مشدود ليه. واش غتكون السهرات قد التوقعات وتكشط الدنيا كيفما كنتمناو؟