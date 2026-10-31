أفلام مغربية فابور فمهرجان الجديدة؟ آه سيدي، موجود!

ترفيه

مدينة الجديدة كتحتضن الدورة الخامسة عشرة من مهرجان الأيام السينمائية لدكالة، اللي بدات نهار 29 أكتوبر وغتسالي نهار 1 نونبر. هاد المهرجان اختار شعار السينما والضحك، وباين باللي ناوي يفرح الجمهور بباقة ديال الأفلام المغربية والأجنبية.

القائمة ديال الأفلام المغربية اللي مبرمجة فهاد الدورة الصراحة كتحمق. كاين فيلم البطل للمخرج عمر لطفي، ونوض ونوض للمخرج جواد الخودي. وما نسيتوش ضاضوس لعبد الواحد مجاهد، ولحنش لإدريس لمريني. وها هو الخبر الزوين بزاف: هاد العروض المغربية كلها غتكون بالمجان! يعني فرصة ذهبية باش تشوف أعمال فنانين مغاربة بلا ما تخسر درهم.

المهرجان ماشي غير على الأفلام المغربية، كاين حتى أفلام أخرى من فرنسا وتونس غيتعرضو. الهدف واضح: يقربوا السينما لقلوب الناس، خصوصا مع موضوع الضحك اللي هو المحور الرئيسي فهاد النسخة. يعني هاد الأيام ف الجديدة غتكون كلها حماس، فن، وضحك، ومافيهاش التخمام فالجيب. بصراحة، شكون فينا ما كيبغيش يتفرج فأفلام زوينة وفابور؟ يلا زيدو ليها الضحك، كيبان ليا الجديدة ولات هي الوجهة ديال هاد الويكاند!