من قرية صيد صغيرة في كريت، تحولات إيلوندا لوحدة من أشهر الوجهات الفاخرة في أوروبا.

كاترجع شهرة إيلوندا العالمية لرؤية سبيروس كوكوتوس ولثلاثة فنادق أيقونية: إيلوندا مار، بورتو إيلوندا، وإيلوندا بينينسولا.

إيلوندا مار سبقات وقدمات بونغلوات بمسابح خاصة. فـ 1992، بورتو إيلوندا قدمات غرف بمسابح خاصة وأول ملعب غولف فندقي فكريت. إيلوندا بينينسولا كتميز بالفيلات البحرية الفريدة ديالها، اللي فيها مسابح خاصة وجناين كبار.

ليدي غاغا، ريهانا، كريستيانو رونالدو، شارليز ثيرون، ماريا كاري، باميلا أندرسون وأندريا بوتشيلي غير بعض الأسماء المشهورة اللي ارتبطات بإيلوندا.

اليوم، سبا سيكس سنسز، إيل بورو توسكان بيسترو ديال عائلة فيراغامو وسوموسان كيكملو التجربة. إيلوندا: حيث تلتقي الفخامة الهادئة بكريت الأصيلة.

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