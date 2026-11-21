ترفيه

خريطة مسلسلات رمضان 2027 بدات كتبان لينا شوية بشوية، واخا مازال الوقت بعيد. بزاف ديال النجوم أعلنوا على مشاركتهم، وشي أعمال بداو في التصوير والتحضيرات من دابا. باين المنافسة غتكون قوية بزاف، حيت كاين نجوم كيرجعوا للدراما الرمضانية من بعد غياب، وكاين أجزاء جديدة لأعمال شفناهم وعجبونا، و حتى تجارب جديدة كتجمع فنانين أول مرة يخدموا مجموعين.

القائمة الأولية ديال المسلسلات لي بانت لحد الآن فيها أسماء كبار بحال محمد رمضان وأحمد العوضي وأحمد مكي ويوسف الشريف وعمرو سعد، ومعاهم مي عمر وغادة عبد الرازق ودينا الشربيني ونيللي وإيمي سمير غانم. وحتى حمادة هلال غيغبر علينا بجزء سابع من المسلسل لي والفتوه “المداح”. هاد الأعمال متنوعة بين الاجتماعي والتشويقي والكوميدي، وعدد الحلقات كاين لي فيه 15 وكاين لي فيه 30. يلا نشوفو شنو كاين بالتفصيل:

محمد رمضان و”عشماوي”

محمد رمضان غايرجع للمنافسة في رمضان 2027 بمسلسل “عشماوي”، وهاد الشي من بعد غياب على الساحة الرمضانية منذ “جعفر العمدة” لي كان في 2023. رمضان غادي يلعب دور "خليفة" لي كيخدم منفذًا لأحكام الإعدام، قبل ما تتبدل حياته بعد أزمة عائلية وتورط واحد من أفراد أسرته في قضية معقدة. معاه في البطولة باسم سمرة ويسرا اللوزي وسيرين عبد النور وآخرين. المسلسل من تأليف محمد إسماعيل أمين وإخراج بيتر ميمي.

أحمد العوضي بـ”سلطان الديب”

أحمد العوضي حتى هو داخل السوق ديال رمضان 2027 بمسلسل “سلطان الديب”، وكيجدد التعاون مع المؤلف محمود حمدان والمخرج محمد عبد السلام. غاتشارك معاه البطولة الممثلة يارا السكري، وكيترشحو لجين خليفة وبسنت أبو باشا. هاد المسلسل كينتمي للدراما الشعبية الاجتماعية، وغيكون من 30 حلقة.

أحمد مكي و”الفلكي”

أحمد مكي ديما كيبهرنا بشي حاجة جديدة، وهاد المرة جايب لينا مسلسل “الفلكي” لي غادي يجمعو لأول مرة مع الكاتب أحمد مراد. العمل كيدور على شخصية “السيد الحسيني الفلكي” وغادي يقدم لينا قصة كتجمع بين الغموض والتشويق، في 15 حلقة. معاه في البطولة جيهان الشماشرجي وأحمد كمال.

حمزة العيلي في دور الدكتور مصطفى محمود

حمزة العيلي غادي يجسد شخصية المفكر الكبير الدكتور مصطفى محمود في مسلسل “بين الشك واليقين”. المسلسل غادي يتعمق في حياة الدكتور ورحلته الفكرية والعلمية. كيشارك معاه أشرف عبد الباقي لي غادي يلعب دور الوالد ديال مصطفى محمود، ومعاهم مراد مكرم وياسمينا العبد. تأليف محمد هشام عبية وإخراج كاملة أبو ذكري، وعدد الحلقات مازال ما تأكدش.

حمادة هلال ومغامرات “المداح 7”

واش بصاح؟ الجزء السابع من “المداح” في الطريق! حمادة هلال غادي يرجع لينا بشخصية “صابر المداح” لي خلات الجمهور لاصق فيها على طول الأجزاء لي فاتو. هبة مجدي وفتحي عبد الوهاب وسهر الصايغ حتى هوما غيكونو حاضرين.

يوسف الشريف في دراما الإثارة “الظل”

يوسف الشريف غادي يرجع للمنافسة في رمضان 2027 بمسلسل سميتو “الظل”، لي استقر على هاد الاسم في أواخر أكتوبر. العمل كينتمي لدراما التشويق والإثارة، والقصة كتدور على جريمة قتل الزوجة ديال البطل واتهامو بيها، ومن تم كيبدا رحلة البحث على القاتل الحقيقي باش يثبت براءته. المسلسل فيه 15 حلقة، وكيشارك فيه مريم الخشت ومحمد كيلاني وهند عبد الحليم.

ياسر جلال و”القناع”

ياسر جلال داخل حتى هو لرمضان 2027 بمسلسل “القناع” لي كان سميتو “الوسواس” في مرحلة التحضير. هاد العمل كينتمي للأعمال التشويقية، وكيشارك فيه خالد سليم وبسمة وهيدي كرم. العمل من 15 حلقة، وكيخرجو هشام الرشيدي.

عمرو يوسف في “180”

عمرو يوسف غايرجع للدراما الرمضانية بمسلسل “180”، لي كينتمي لأعمال الأكشن والإثارة. المسلسل كيسلط الضوء على طبيعة العمل ديال رجال الدفاع المدني والمخاطر لي كيتعرضو ليها باش ينقذو المواطنين. معاه في البطولة عائشة بن أحمد وسوسن بدر. المسلسل من 15 حلقة.

مي عمر في “حليمة جبران”

مي عمر غاتنافس في رمضان 2027 بمسلسل “حليمة جبران”، لي كينتمي للدراما الاجتماعية الشعبية. كيشارك معاها في البطولة سيد رجب ومحمد لطفي وعارفة عبد الرسول. هذا المسلسل من تأليف مهاب طارق وإخراج محمد بكير.

عمرو سعد وياسمين صبري في “تمكين”

أخيراً غادي نشوفو عمرو سعد وياسمين صبري مجموعين في عمل واحد، وهو مسلسل “تمكين” لي غادي يكون أول تعاون فني بيناتهم في رمضان 2027. غادي يشارك معاهم خالد أنور، والمسلسل من تأليف وإخراج محمد سامي، وفيه 30 حلقة.

أحمد داود و”ونس”

أحمد داود غادي يطل علينا في رمضان 2027 بمسلسل “ونس”، وغادي يلعب دور محامٍ كيهتم بكشف قضايا الفساد، في إطار درامي اجتماعي. كيشارك معاه عائشة بن أحمد ووفاء عامر وكمال أبو رية. وأحمد محسن كيخوض بيه أولى تجاربو الإخراجية.

هشام ماجد ومحمد عبد الرحمن “توتا” في “17 متر”

زوج الكوميديا هشام ماجد ومحمد عبد الرحمن “توتا” غيتجمعو في مسلسل “17 متر” لي غادي يكون كوميدي وغيتعرض في رمضان 2027. بداو التصوير ديالو في الإسكندرية، وكيشارك معاهم هنادي مهنا ودنيا سامي. عدد الحلقات مازال ما تأكدش.

طارق لطفي وغادة عادل في “بعد نص الليل”

القصة ديال العلاقة بين زوجين والتحديات لي كيواجهوها هي المحور ديال مسلسل “بعد نص الليل” لي كيجمع طارق لطفي وغادة عادل. معاهم في البطولة محمد شاهين، والعمل غيكون من 15 حلقة.

دنيا وإيمي سمير غانم و”نيللي وشريهان 2”

شكون كان كيتسنى هاد العودة؟ دنيا وإيمي سمير غانم غايرجعو للبطولة المشتركة بجزء ثاني من مسلسل “نيللي وشريهان”، من بعد حوالي 11 عام على الجزء الأول لي دارو في 2016. بيومي فؤاد ومحمد ثروت وحمدي الميرغني ومصطفى خاطر تأكدت مشاركتهم. مازال المفاوضات مستمرة باش يكملو فريق العمل، وكاين دراسة لتقديمو في 15 حلقة بدل 30، من غير إعلان نهائي.