ترفيه

محمد الخياري، الفنان اللي عزيز علينا، بدا يدير شوية ديال التشويق للعمل الجديد ديالو. المسلسل سميتو "الرضا"، وهو مسلسل اجتماعي.

الخدمة كاملا كيشرف عليها المخرج علاء أكعبون، والسيناريو كتباتو المبدعة فاتن اليوسفي. دابا راه كيصورو الكواليس فمدينة الدار البيضاء، والعمل غادي يكون خاص بالقناة الثانية.

الخياري شارك مع الفانز ديالو فـ إنستغرام تصويرة من ورا الكاميرات، وطل علينا بتدوينة كتهضر على انطلاق مرحلة فنية جديدة ليه. قال باللي راه متحمس بزاف لهاد التجربة، وأشاد بالفريق الفني والتقني اللي كيخدم معاه تحت قيادة المخرج علاء أكعبون. وزاد أكد الخياري باللي هاد المسلسل كيمثل تجربة جديدة ليه شخصيا، وتمنى التوفيق لجميع المشاركين .

المسلسل ديال "الرضا" غادي يكون فيه ثلاثين حلقة، وكيف ديما، موعدنا معاه غيكون فالموسم الرمضاني المقبل، يعني صافي بدأنا كنوجدو بلاصتنا قدام التلفازة، وحنايا كنحلمو بالأطباق الشهية وكنتفرجو فـ "الرضا"!

الخياري ماشي بوحدو اللي غادي يبان، معاه قائمة طويلة ديال الوجوه اللي عزيزة علينا : مريم الزعيمي، سلوى زرهان، أيوب قريطع، أيوب أبو النصر، وبثينة اليعقوبي، ومعاهم بزاف ديال الفنانين الآخرين . الإنتاج ديال هاد التحفة الدرامية جاي من شركة "Connexion Média"، فإطار الإنتاجات الدرامية الموجهة لجمهور القناة الثانية.

من بعد هاد التشويق كامل، دابا خاصنا غير نصبرو حتى لرمضان باش نشوفو "الرضا" واش بصح غادي يكون هو نجم الموسم. واش نتوما مستعدين للفرجَة؟