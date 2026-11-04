آيدا القصي دخلات للقفص الذهبي: شكون هو العريس الغامض والنجوم باركو ليها

ترفيه

الرياض شهدات فرحة كبيرة فهاد الأيام، حيت الفنانة الشابة آيدا القصي دخلات للقفص الذهبي ودارت عقد قرانها. آيدا بارطاجات الأجواء د العرس فكونطها الرسمي فالإنستغرام، وهادشي خلى الخبر ينتشر بسرعة البرق ويشد انتباه كلشي. الغريب فالموضوع أنها خبات علينا شكون هو هاد العريس المحظوظ، وبقات مكتفية غير بتصاورها هي فاللوك ديال العروسة اللي كيحمق، وكتبات تعليق باين فيه حماسها الكبير لهاد المرحلة الجديدة فحياتها: «متحمسة جداً لنشر هذه الصور أخيراً إلى ما لا نهاية وما بعدها يا حبيبي». واش كاين شي لغز فهاد الزواج ولا بغات تخلي الأمور شخصية بزاف؟ حنا بعدا ولينا كنموتو ونعرفوا شكون هو هاد السيد الغامض! كون كانت شي إشارة صغيرة كنا غانفرحو!

المشاهير دارو زغاريد!

التهاني والتباريك صبت على آيدا القصي بحال الشتا من عند بزاف ديال النجوم، سواء من السعودية ولا من دول الخليج كاملة. كلشي كان فرحان بهاد المناسبة السعيدة وتمنى ليها الخير والسعادة. أختها الفنانة عائشة كاي كانت أولى المهنئين لي باركات ليها بكل حب، وكتبات ليها واحد الكلمة زوينة كتفرح القلب: «أجمل عروس، كل الفرح والصحة والرزق والحب بإذن الله». حتى النجمة الكبيرة إلهام علي ما بغاتش تفوت الفرصة وتمنات ليها السعادة الأبدية، وكتبات: «أجمل عروس، ألف مبارك يا حبيبتي وزواج العمر». والإعلامية والفنانة لبنى عبدالعزيز عبرات على مشاعرها الصادقة بطريقتها الخاصة. الكاتبة والفنانة سارة طيبة حتى هي دخلات على الخط وباركات ليها. والنجم إبراهيم الحجاج حتى هو ما نساش يبارك لأختو الغالية وطلب ليها الخير. والفنانة خيرية أبو لبن، وميلا الزهراني، إضافة لآلاء السالم، وطرفة الشريف، وأميرة الشريف، كلهم تمنو ليها التوفيق والسعادة الدائمة فهاد الحياة الجديدة. هادشي كيبين شحال آيدا محبوبة فالوسط الفني، وكلشي باغي ليها الخير.

آيدا القصي: نجمة قبل القفص الذهبي

هاد الفرحة ديال آيدا القصي جات فواحد الوقت لي المسيرة الفنية ديالها كتشهد نجاحات متتالية وحضور قوي بزاف فالمشهد الفني. آخر أعمالها السينمائية كان فيلم «المهايطية» لي صوروه فمدينة الرياض، ودار واحد الضجة كبيرة وتفاعل جماهيري غير عادي. الفيلم كان كيحكي قصة عائلة غنية سميتها «الذهبي» خسرات الفلوس ديالها فجأة، لكنها بقات كتمثل أنها باقا غنية وكتستعرض باش تحافظ على سمعتها ومكانتها قدام الناس، وهذا الشيء بزاف د الناس كيعيشوه فالواقع. الفيلم كان من إخراج أحمد الجندي، وتأليف أيمن وتار وبدر العسّاف، وشاركو فيه بزاف د النجوم الكبار بحال راشد الشمراني، وغادة الملا، وزياد العمري، وأضواء بدر، وفايز بن جريس، وفهد البتيري، وبالطبع آيدا القصي لي قدمات أدوارها بإتقان وحرفية عالية. آيدا بانت حتى فواحد العمل كوميدي اجتماعي سميتو «يوميات رجل عانس»، لي كان بمثابة وجبة درامية خفيفة وظريفة ونجحات باش تنال إعجاب المشاهدين وتضحكهم. المسلسل أخرجه عبدالرحمن السلمان وكتبو نواف المهنا، وضم طاقم تمثيلي واعر فيه إبراهيم الحجاج، وسعيد صالح، ومحمد القحطاني، وفاطمة الشريف، وفتون الجارالله، ونجلاء العبدالله، وهيلدا ياسين، وريم صفية، وحكيم جمعة، ونواف الشبيلي، وفيصل الزهراني، وفيصل الدوخي. الصراحة آيدا كتبين أنها ماشي غير وجه زوين، بل ممثلة قادة على أدوار مختلفة.

الفن السعودي طالع طالع

الإهتمام الكبير لي كيشوفوه أخبار الفنانين السعوديين حاليا كيعكس واحد التغيير كبير وتطور ملحوظ فمجال السينما والدراما فالمملكة العربية السعودية فهاد السنوات الأخيرة. مع هاد الانتعاش الثقافي والفني والدعم المستمر لصناع السينما والترفيه، النجوم السعوديين الشباب ولاو واجهة مضيئة ومشرقة للفن العربي بامتياز، والأعمال ديالهم ولات كتوصل للجمهور الإقليمي والعالمي عبر المنصات الرقمية والمهرجانات السينمائية. هاد الحركة الفنية القوية كتعزز من مكانة الرياض كمركز إقليمي مهم لصناعة المحتوى الإبداعي، وكتخلي الأحداث الشخصية والفنية للنجوم عندها واحد البعد جماهيري كبير كيتجاوز المتابعة التقليدية. يعني فالنهاية، واش كيبان ليكم هاد الزواج السري غادي يدير بوز أكبر من الأفلام ديالها؟ المهم هي السعادة ياك!