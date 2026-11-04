ريم فكري على إشاعات زياش: جاوبات... وزادت الشكوك!

ترفيه

بدات الفنانة ريم فكري كتجاوب، لأول مرة، على الإشاعات اللي ربطاتها بعلاقة حب مع نجم كرة القدم المغربي حكيم زياش، اللاعب ديال نادي بوتافوغو البرازيلي. هادشي ماشي غير خبر عادي، هادي راه قصة شدات الرأي العام و خلات كلشي يدور فراسو،

فواحد اللقاء صحفي داراتو مؤخراً، ريم فكري تحطت فموقف صعيب بزاف. واحد الصحفي سولها مباشرة على حقيقة العلاقة بينها و بين زياش، و هنا الصراحة بانت عليها علامات الحشمة و الارتباك واضحة. كنقولو واش هاد الحشمة بصح كانت طبيعية ولا كانت غير باش تزيد البوز؟ ما علينا، هي قالت بالحرف: "ما غاديش نجاوب على هاد السؤال، ما كانفضلش نهضر على حياتي الخاصة". ياكما راه حياتها الخاصة ولات دابا حديث الساعة بسباب هادشي كلو؟ و بصراحة، حنا كنا كنتسناو شي نفي قاطع ولا شي تأكيد، ماشي هاد الجواب اللي زاد طلق الشك فقلوب المتابعين.

الجواب الغامض ديال الفنانة المغربية زاد طلق العافية فالجدل اللي كان بدا قبل بأيام قليلة. كيفاش بدا هاد الجدل؟ ساهلة! ريم فكري كانت صرحات فلقاء سابق بلي كون كانت محترفة فالكورة، كانت غتختار الرقم 22. و هاد الرقم، يا سلام، هو بالذات اللي كيلبسو زياش مع المنتخب الوطني و . واش بصح باقي شي حد ما فهمش هاد القضية ديال 22؟ هادشي راه تلميح مباشر و واضح وضوح الشمس فنهار الصيف، بحال كتقول لينا "فهمتوني ولا مازال خاصني نزيد نشرح؟". متابعون فمواقع التواصل الاجتماعي فسرو هاد الهضرة راه إشارة قوية و واضحة على شي قصة خاصة بيناتهم، و كيفاش ما يفهموهاش؟

واخا هادشي دار حالة ديال التفاعل الكبيرة فمواقع التواصل الاجتماعي، و كلشي كيهضر عليها و على زياش، حتى تعليق رسمي ما بان من اللاعب المغربي فهاد الموضوع. الصمت ديال زياش خلى الأمور تبقى معلقة. واش نقولو عليه علامة الرضا و الموافقة، ولا غير ما مساليش لهادشي كلو ؟ المهم، الحقيقة ديال هاد العلاقة اللي ولات حديث الساعة بقات مجهولة لحد الساعة، و حنا باقين كنتسناو شي خبر مؤكد يوضح لينا الصورة.

ولكن خلينا نكونو واقعيين شوية، واش هاد الجواب اللي "ما جاوبش" ديال ريم فكري زاد وضح شي حاجة ولا غير زاد علينا الشكوك أكثر؟ و نتوما شنو بان ليكم فهادشي كلو؟ واش الشكوك في بلاصتها؟