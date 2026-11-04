حودة كيشارك التفاصيل الكاملة ديال "هل هيلا" وديو جنات

ترفيه

الفنان حودة تكلم فلقاء خاص مع موقع «صدى البلد» على آخر أعمالو الغنائية. عبر على فرحتو الكبيرة بالنجاح لي حققوه أعمالو اللخرة، وكيفاش التفاعل ديال الجمهور هو الساس لي كيبني عليه حماسو باش يزيد يقدم لينا الأفضل.

"هل هيلا": قصة نجاح بدوية من قلب "نصيب"

أغنية "هل هيلا" كانت هي نجمة الحديث بالنسبة لحودة، لي عبر على فرحتو العارمة بالتفاعل الخيالي لي لقات هاد الأغنية عند الجمهور. هاد الأغنية هي وحدة من الأغاني المشاركة فـ فيلم "نصيب"، وهي أغنية بدوية بأجواء موسيقية خاصة. حودة شرح لينا كيفاش الكليب ديال الأغنية حتى هو جا متكامل مع هاد الروح البدوية الأصيلة، وأكد أنه سعيد بتقديم هاد اللون الغنائي المختلف للجمهور. التفاعل لي حققات الأغنية من نهار تطرحات كيمثل ليه سعادة ورضا، خصوصاً مع اهتمام الجمهور بالفيلم ومتابعة تفاصيلو.

ديو رومانسي مع جنات: لمسة فنية كتكمل "نصيب"

وبالنسبة لنفس الفيلم "نصيب"، كشف حودة على تعاونو مع الفنانة جنات فديو غنائي آخر ضمن أغاني الفيلم. عبر على سعادتو بهاد التجربة، وقال إن الديو كيحمل طابع رومانسي وكيقدم حالة غنائية مختلفة، وإنها من التجارب الفنية لي كيعتز بيها. وأشار إلى أن أجواء الديو الرومانسية كتختلف على الطابع البدوي ديال "هل هيلا"، وهاد التنوع الموسيقي كيعطي الجمهور أكثر من تجربة غنائية خلال أحداث الفيلم.

"القلب مات": أغنية درامية تكسر الحواجز وتتصدر الترند

وتطرق حودة للنجاح لي حققات أغنيتو "القلب مات"، لي تصدرات الترند واحتلت المركز الأول. وصفها بأنها أغنية درامية مميزة، وقال إنه ما توقعش توصل للمركز الأول بهاد السرعة وإنه تفاجأ بـ"توب 1". وأضاف أنه سعيد بمنافسة الأغنية لأعمال أخرى، وأن أغنية الفنانة شيرين عبد الوهاب جات فالمركز الثاني "توب 2". وأكد أن سعادة الفنان الحقيقية هي وصول أعمالو للجمهور وتحقيقها صدى واسع.

دافع الجمهور هو سر الاستمرارية

وعبر حودة عن سعادتو بالتفاعل مع جميع أغانيه وأعمالو الجديدة، وأكد أن ردود فعل الجمهور كتعطيه دافع قوي للاستمرار وتقديم المزيد من الأعمال المختلفة.