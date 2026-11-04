جوري بكر طلعات لينا بـ "لوك" سينمائي جديد... واش كيبان ليكم؟

ترفيه

الفنانة جوري بكر فاجأت جمهورها بـ جلسة تصوير جديدة على حسابها الرسمي في إنستغرام. هاد المرة، الجلسة اعتمدت على اللقطات القريبة بزاف، لي ركزات على كل تفصيلة في وجهها وملامحها، .

الجو ديال التصوير كان فيه لمسة درامية قوية، بخلفية كحلة كتزيد من الغموض وجاذبية الصورة، وإضاءة خطيرة لعبات دور كبيييير باش تبرز الزوايا ديال وجهها وتخلي العين تمشي مباشرة لتفاصيل الإطلالة كاملة. كل لقطة كانت بحال شي مشهد من فيلم، .

بصراحة، جوري عرفات كيفاش تلعب على هاد "اللوك" الجديد وتجيبها،

واش هاد الستايل الدرامي هو لي خاصها تكمل بيه؟