آثار الحكيم كترجع للساحة من بعد 15 عام اعتزال.. وكاتبان "متنكرة" فالجمهور!

ترفيه

كنا كنحسابو آثار الحكيم صافي غبرات بالمرة من بعد ما اعتزلت الفن هادي 15 عام، ولكن النجمة المصرية صدماتنا بواحد الظهور ماشي عادي! بانت في مسرحية "نوستالجيا 80/90" لي كتعرض على خشبة مسرح البالون.

الفنان تامر عبدالمنعم هو لي شارك صور ديالها معاه، ومن خلالها شفنا آثار الحكيم بين الجمهور، وكيقول تامر باللي كانت "متنكرة" وهادي ماشي المرة الأولى! الجمهور رحب بيها بزاف بالتصفيق الحار، وهي بان عليها الفرحة الكبيرة بهاد الاستقبال.

آثار الحكيم عبرات على فرحتها بهاد الاستقبال وقالت باللي هي نفسها مصدقاتش بلي معتزلة من 15 سنة.

تامر عبدالمنعم فرح بزاف بالحضور ديالها وكتب في فيسبوك باللي هاد الشي من أحسن الحاجات لي وقعات ليه في 3 سنين ديال العروض، خصوصًا أنها جات "متنكرة للمرة الثالثة دون إخطار أحد". الصراحة، شي فنان كيحضر 3 مرات متنكر ومكيقولها لحد، هادي بوحدها حكاية! واش آثار الحكيم ولات جيمس بوند الفن؟