يارا السكري و كلبها الصغير: تصويرة عفوية ربحات القلوب

ترفيه

ياارا السكري، الفنانة اللي عوداتنا على إطلالاتها اللي ديما كتكون في المستوى، قررات هاد المرة تشارك مع الفانز ديالها شي حاجة بسيطة ودافية من حياتها اليومية. بانطاجات تصويرة جديدة على إنستغرام، وظهرات فيها كتعنق الكلب الصغير ديالها، وهاد اللقطة هربات للقلب.

اللوك كان كاجوال وسامبل، كلشي كحل ومريح، باين بلي ديال الدار وبالضبط باش تكون مرتاحة على خاطرها. التصويرة كانت سيلفي، وياارا مبتسمة ابتسامة صافية، وهي حاضنة الكلب ديالها اللي الفرو ديالو أشقر ومجعد، كيبان بحال شي لعبة.

بصراحة، هاد الأنواع ديال التصاور العفويين والطبيعيين، هما اللي كيكشفوا الجانب الحقيقي والفنيان ديال الفنان. شكون فينا ما كيبغيش يشوف نجومو المفضلين مرتاحين وفبيوتهم، بعيد على صخب الحفلات والأضواء؟

الكلب الصغير، بهاداك الفرو ديالو اللي كيحمق والوجه البريء، خطف الأضواء من يارا بامتياز. أكيد بزاف ديال الفانز غيبغيو يعرفوا سميتو ويشوفوا منو أكثر.

هاد الڤايبس ديال "الراحة والكيوتنس" كانت حاضرة بقوة. شكون بان ليك فرحان أكثر فهاد السيلفي الصريح: يارا ولا الكلب ديالها اللي بان عندو شي طموح فالمودلينغ؟