مهرجان إيموزار كندر للسينما كيرجع بدورة عامرة!

ترفيه

مدينة إيموزار كندر كتسترجع موعدها السنوي مع سابع الفنون، وكتوجد باش تستقبل الدورة الثانية والعشرين للمهرجان الدولي لسينما الشعوب. هاد المهرجان لي كيتنظم من 12 حتى لـ 15 نونبر الجاري، كيقترح برنامج غني ومتقون جامع بين عروض الأفلام لي كتحبس الأنفاس، لقاءات فكرية معمقة، تكريمات كتستاهل، وحتى أنشطة موجهة خصيصا للجمهور الناشئ.

الهدف من هاد الدورة، لي كتنظمها جمعية نادي السينما بإيموزار، هو نزيدو نرسخو فكرة أن السينما ماشي غير ترفيه، بل هي فضاء حقيقي للحوار بين الثقافات. فرصة باش نكتشفو تعبيرات فنية وإنسانية مختلفة من دول متعددة كالمغرب، سوريا، إيطاليا، إسبانيا، مصر، العراق وقبرص، وكلشي كيتنافس على الجوائز القيمة ديال المهرجان. وباينة المنافسة غادي تكون قوية وممتعة.

فالمسابقة الرسمية كاينين أربع جوائز: الجائزة الكبرى ديال المهرجان، جائزة أحسن تصوير، جائزة تثمين ثقافة شعب، وجائزة الجمهور . وهاد العام، المهرجان غادي يكرم الفنانة المغربية الكبيرة سعدية أزكون، تقديرا لمسارها الفني الحافل بالإنجازات ولي أغنى الساحة الدرامية والسينمائية المغربية. تستاهل كل خير هاد الفنانة!

لجنة التحكيم الرسمية غادي تكون تحت قيادة الممثل المغربي القدير مالك أخميس، وغادي يكونو معاه في اللجنة المخرج الشاب الواعد وديع شراد، والممثلة المتألقة سناء بهاج. وباين من هاد الأسماء أن لجنة التحكيم غادي تكون على مستوى عالٍ وغادي تشوف بعين ناقدة ومحترفة.

ماتنساوش أن برنامج المهرجان ماكيكتافيش غير بالعروض السينمائية، بل فيه لقاء فكري مهم حول موضوع "النقد السينمائي البديل: نحو قراءة متعددة لسينما الشعوب وأصوات الهامش". هاد اللقاء لي كيسهر عليه المعهد العالي لمهن السمعي البصري والسينما ومؤسسة أفرا للدراسات والأبحاث، غادي يجمع نقاد وباحثين ومهنيين باش يناقشو مقاربات جديدة لقراءة الأعمال السينمائية. وزيد عليها، غادي يكون توقيع لكتاب "السينما والذكاء الاصطناعي" لي هو الإصدار السابع عشر من منشورات نادي السينما بإيموزار، وهادشي كيبين أن المهرجان كيركز على الجانب الفكري والمعرفي كذلك.

وباش يغرسو حب الفن السابع في نفوس الأجيال الصاعدة، المهرجان موجد عروض سينمائية وأنشطة تفاعلية خاصة بتلاميذ المؤسسات التعليمية. هادشي مهم بزاف باش نغرسو فيهم حس فني من الصغر.

واش نتوما مستعدين لهاد الحفل السينمائي لي غادي ينور إيموزار كندر؟