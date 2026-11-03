بوسي حناتها فالهالوين بلوك كلو سواد !
الفنانة بوسي، شاركات مع الفانز ديالها تصاور جداد من أجواء احتفالات الهالوين.
اختارَت إطلالة كاملة كحلة، ما عرفناش واش كانت قاصدة تخلعنا ولا غير بدلات الروتين. اللوك فيه توب قصير و تنورة قصيرة فيها كسرات. و باش تكمل البياس ديالها، زادت قبعة كحلة مزوقة بالشبكة، و قفازات و جوارب حتى هما بالشبكة، و بوت طويل .
الصراحة، هاد اللوك ديال الهالوين واش كاع جا معاها ولا كانت خصها تزيد شي تفصيلة أخرى باش تطلع الساحرة الكحلة على حقها و طريقها؟
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