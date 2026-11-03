بوسي حناتها فالهالوين بلوك كلو سواد !

ترفيه

الفنانة بوسي، شاركات مع الفانز ديالها تصاور جداد من أجواء احتفالات الهالوين.

اختارَت إطلالة كاملة كحلة، ما عرفناش واش كانت قاصدة تخلعنا ولا غير بدلات الروتين. اللوك فيه توب قصير و تنورة قصيرة فيها كسرات. و باش تكمل البياس ديالها، زادت قبعة كحلة مزوقة بالشبكة، و قفازات و جوارب حتى هما بالشبكة، و بوت طويل .

الصراحة، هاد اللوك ديال الهالوين واش كاع جا معاها ولا كانت خصها تزيد شي تفصيلة أخرى باش تطلع الساحرة الكحلة على حقها و طريقها؟