أفلامنا فمهرجان مراكش: السينما المغربية مفرقعة هاد الدورة!

ترفيه

هاد الدورة ديال مهرجان مراكش الدولي للفيلم الثالثة والعشرين لي غتكون من 20 حتى لـ 28 نوفمبر 2026، باينة غتكون حافلة و عامرة بالأفلام لي غتخلينا مبروكين بلاصتنا فالعالم السينمائي.

المهرجان هاد العام جايب لينا برنامج واعر فيه 76 فيلم كيمثلو 39 دولة، موزعين على بزاف ديال الفقرات. كاينين عروض عالمية أولى لـ10 أفلام، و 12 عمل كانو استفادو من الدعم ديال 'ورشات الأطلس'، وكاين حتى 11 فيلم غادي يمثلو بلدانهم فالمنافسة على جوائز الأوسكار. يعني، المهرجان ماشي غير للفرجة، راه كيكرم المواهب وكيشجع الإبداع لي كيوصل للعالمية.

فالقلب ديال المهرجان كاين قسم 'المسابقة الرسمية' لي فيه 14 فيلم طويل، كلهم ديال مخرجين فهاديك بداياتهم، يعني يا أول تجربة يا ثانية. هادو غيتنافسو على 'النجمة الذهبية' وغتحكم فيهم لجنة تحكيم ترأسها الممثلة الفرنسية ماريون كوتيار. المواضيع ديال هاد الأفلام متنوعة بزاف: من الذاكرة الجماعية و تداعيات الإبادة الجماعية ف رواندا، حتى للحياة فظل الحروب، الهجرة، الأزمات الاقتصادية، والتحولات لي كدوز منها المرأة فحياتها. شي حاجة واعرة باش نكتشفو ثقافات و قصص مختلفة.

والمغرب كيف العادة حاضر بقوة فالمسابقة الرسمية بفيلم 'القبلان' للمخرج ياسين ماركو ماروكو. هاد الفيلم لي هو إنتاج مشترك بين المغرب، المجر و قطر، غيدير العرض العالمي الأول ديالو فمراكش. كيسافر بينا بين صحراء الستينات و إيطاليا فالثلاثينات، . فيه ممثلين مغاربة بحال محمد الزواوي، صونيا عكاشة و مراد حميمو. وكاين حتى فيلم 'أمواج الصمت' للمخرج الإيراني النرويجي فرزاد سامسامي، لي تصور فالمغرب وشارك فيه ممثلين ديالنا بحال أمين الناجي، نسرين الراضي، يونس بواب، ليليا كنوني و عبد القادر عيزون، وكيهضر على مأساة غرق المهاجرين، موضوع حساس ومهم فزماننا هذا. وكاين 'في ظلال القاهرة' للمخرجين راني و سالم مصالحة لي غيكون عرض عالمي أول ليهم حتى هو.

ففقرة 'العروض الاحتفالية'، لي كتكون فيها السخونية، عندنا فيلم 'ليلى والليل' للمخرج فيليبي باربوزا. هاد الفيلم مستوحى من حياة المصورة المغربية الراحلة ليلى العلوي، وغتشارك فيه وجوه معروفة بحال رشدي زم ومارينا فويس، وغيعرض لأول مرة عالميا فالمهرجان. والمغربية ليلى المراكشي جايبا لينا 'توت الأرض' لي كيهضر على العاملات الموسميات فإسبانيا، و كيورينا الصمود و التضامن ديال النسا. هاد الفيلم ماشي غير غيتعرض، بل غيمثل المغرب فجوائز الأوسكار! هادي هي الهضرة! و فيه تشكيلة ديال نجماتنا بحال نسرين الراضي، هاجر كريكع، هند بريك، فاطمة عاطف، وإيتساسو أرانا. و كاين حتى فيلم 'أضعف خلقه' للمخرج عمر هلال، لي غيجمع أحمد حلمي و هند صبري فأول تعاون سينمائي بيناتهم فعمل كيمزج الكوميديا السوداء بالتشويق، و غيكون عرضه العالمي الأول حتى هو.

أما قسم 'آفاق'، ففيه 21 فيلم من السينمات العالمية والعربية و الإفريقية. كاينين أفلام لي سبق ليها دازت فمهرجانات كبار بحال كان والبندقية، و حتى أفلام ديال مخرجين عالميين بحال ريوسوكي هاماغوتشي و كريستيان مونجيو. فالأفلام العربية، كاين 'خروج آمن' لمحمد حماد، 'المحطة' لسارة إسحاق، و 'المواطن أسامة' لأحمد حسونة لي هو وثائقي على غزة. و نسرين الراضي كاينة مرة أخرى ففيلم 'ورود مراكش' مع فاني أردان، لي كيهضر على التضامن بين النسا، نسرين مفرقعة هاد الدورة! وقسم 'القارة الحادية عشرة' غيعطينا مساحة للسينما المستقلة و التجارب لي خارج الصندوق بـ13 فيلم، منهم لي غيديرو عرضهم العالمي الأول.

و باش نزيدو نفتاخرو بالسينما ديالنا، كاين فقرة 'بانوراما السينما المغربية' لي فيها ستة أفلام مغربية، من بينها 'باردي' للمخرجة تالا حديد لي غيفتتحها. وغتشوفو ثلاثة أعمال لأول مرة عالميا: 'كاڭول' لمحمد مفتكر، 'بانو' لمحسن البدوي، و 'صاحب العلامات' لزهور الفاسي الفهري. فالمجموع، كاين 11 فيلم مغربي مشارك فمختلف الفقرات، وزيد عليها ثلاثة أفلام أجنبية تصورات فالمغرب، يعني بلادنا حاضرة بقوة من كل جهة.

و باش حتى وليداتنا و عائلاتنا ما يحسوش بالملل، المهرجان موجد ليهم برنامج فيه 11 عرض، منهم فيلم التحريك 'فتاة في السحاب' لي غيعطي صوت ليه الفنان جمال دبوز، و فيلم 'كلشي إلا مي' للمحسن البصري لي غيتعرض لأول مرة عالميا، فيه وجوه عزيزة علينا بحال عمر لطفي، عبد الله ديدان، كريمة غيث، فرح الفاسي و رشيد رفيق. تشكيلة واعرة للدراري و العائلات باش يدوزو وقت ممتع.

هاد الدورة غتكون عندها عروض خاصة بالشخصيات لي تكرمات، والفعاليات غتوزع على قصر المؤتمرات، سينما كوليزي، ومتحف إيف سان لوران. مراكش فالفترة من 20 لـ 28 نوفمبر 2026 غتكون هي عاصمة السينما، واش مستعدين لهاد السيمانة ديال الأفلام و اللقطات السينمائية المجهدة؟