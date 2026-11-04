مهرجان مراكش السينمائي: 76 فيلم و39 دولة... أين نمشيو هاد العام؟

ترفيه

ها حنا تاني مع موعد مهرجان مراكش الدولي للفيلم، اللي هاد العام غادي يرجع لينا من 20 حتى لـ 28 نونبر 2026 فمدينة مراكش الزاهية. الدورة الثالثة والعشرين غادية تكون عامرة بالجديد، بـ 76 فيلم كيمثلو 39 دولة من جميع أنحاء العالم. عشرة ديال هاد الأفلام غادية تكون عندها عروض عالمية أولى، و12 فيلم آخر استفدوا من دعم "ورشات الأطلس"، وحتى 11 فيلم كيمثلو بلدانهم فسباق الترشح لجوائز الأوسكار. العروض غادية تكون فثلاثة بلايص رئيسية: قصر المؤتمرات، سينما الكوليزي، ومتحف إيف سان لوران.

الممثلة الفرنسية ماريون كوتيار غادية تكون الرئيسة ديال لجنة التحكيم الرسمية، اللي غادية تختار شكون اللي يربح "النجمة الذهبية" من بين 14 فيلم طويل، اللي كلهم عمل أول ولا ثاني للمخرجين ديالهم. من بين هاد الأفلام كاين "Ben’imana" للمخرجة ماري-كليمانتين دوسابيجامبو، اللي كيهضر على المصالحة من بعد الإبادة الجماعية ضد التوتسي، و"Congo Boy" لرافيكي فاريالا، و"Furies" لرامي كديح اللي كيوثق عملية سرقة وسط الأزمة اللبنانية. كاينين حتى ثلاثة أعمال ديال مخرجات من المكسيك وكوريا الجنوبية وهايتي كتدخل فالعوالم الخاصة ديال شي شخصيات نسائية.

المسابقة الرسمية غادية تشوف ثلاثة عروض عالمية أولى: "Alkebulan" لياسين ماركو ماروكو، و"Waves of Silence" لفرزاد سامسامي اللي تصور فالمغرب، و"زبّالو القاهرة" لراني وسالم مسالحة. أما فيلم الافتتاح ديال المهرجان فهو الكوميديا "Mona" ديال جيسي آيزنبرغ، اللي بطولتها الممثلة الكبيرة جوليان مور.

فقرة عروض "الغالا" غادية تكون فيها جوج عروض عالمية أولى حتى هي: "ليلى والليل" لفيليبي باربوسا، اللي مستوحى من القصة ديال المصورة المغربية الراحلة ليلى العلوي، و"His Weakest Creatures" لعمر هلال، اللي كيجمع أحمد حلمي وهند صبري، وهاد الفيلم باين غادي يكون واعرة. عدد من صناع السينما العالميين بحال جون تورتورو، جيمس غراي، ولوكا غوادانينو حتى هما غادي يحضرو. غوادانينو غادي يقدم الفيلم ديالو "Artificial" اللي كيهضر على صعود سام ألتمان، وغادي نشوفو أندرو غارفيلد كيمثل الدور ديالو، صراحة اختيار غريب ولكن نقدر نقولو غادي يكون مثير! المغرب بدورو اختار فيلم "La más dulce" للمخرجة ليلى مراكشي باش ينافس على جوائز الأوسكار.

المهرجان مقسم على بزاف ديال الفقرات باش كل واحد يلقى اللي كيعجبو. فقرة "آفاق" فيها 21 فيلم، ومن بينها أعمال جديدة ديال سينمائيين كبار بحال هاماغوتشي ومونجيو. السينما العربية عندها حضور قوي فيها، وكاين حتى فيلم "ورود مراكش" لجينيفرا إلكان اللي تصور فالمغرب بمشاركة فاني أردان. فقرة "القارة الحادية عشرة" كتقدم 13 فيلم، من بينهم كلاسيكيات مرممة بحال "نهلة" و"تيلاي". بالنسبة لـ"بانوراما السينما المغربية"، كاينين 6 أفلام، والافتتاح غيكون مع فيلم "بردي" لتالا حديد، إضافة لثلاثة عروض عالمية أولى، باش نوصلو لـ 11 فيلم مغربي مشارك فالمهرجان هاد العام. وللجمهور اليافع، يكشف الفنان جمال دبوز عن فيلم "الفتاة في الغيوم". شكون ناوي يحضر لهادشي كامل؟