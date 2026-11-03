أكتوبر 2026: نجوم الفن «طايرو» بفرحة العمر… ماشي غير العراس دايزين!

ترفيه

الوسط الفني العربي شهد في شهر أكتوبر 2026 موجة ديال الأفراح والاحتفالات اللي خلات السوشيال ميديا تشعل وما تتطفا! ماشي غير عراس عاديين، بل مناسبات جمعات كبار الفنانين وولادهم، كل واحد اختار يدير عرسو بالذوق ديالو، يا إما احتفال صغير وعائلي، ولا شي حاجة كبيرة بحال الكرنفال جمعات كلشي.

أفراح على قد الحال... ولكن بهجة لا حدود لها

أول من بدا الفرحة كان المخرج والممثل السوري السدير مسعود، ولد الفنان الكبير غسان مسعود، اللي احتفل بالزفاف ديالو على مهندسة الديكور المصرية ندى كمال الحفناوي في أول أكتوبر 2026، بعد نحو عام ونصف على إعلان ارتباطهما. العرس كان «مستور» شوية، مقتصر على العائلة والأصدقاء المقربين، ولكن هادشي ما منعش أن نجوم بحال باسم سمرة وعصام عمر وركين سعد ومحمد علاء وتامر نبيل يحضرو. السدير شارك متابعيه على إنستغرام صور وفيديوهات من المناسبة، وشفنا كيفاش كان كيرقص مع العروسة على أنغام الدبكة السورية اللي زادت الأجواء حماس وفرحة من القلب.

حتى الفنانة المصرية ديانا هشام احتفلت بعرسها في 2 أكتوبر 2026، في واحد من الفنادق الكبيرة. المناسبة كانت رومانسية على الآخر، والعروسان كانوا حريصين يلتقطو الصور التذكارية ويحتفلو مع الحاضرين بكل حب. قبل هاد الحفل، ديانا كانت دارت عقد قرانها في مسجد الشرطة في التجمع الخامس بأجواء عائلية ضيقة بزاف. وموراها، شاركت متابعيها لقطات من استعداداتها بفستان زفاف أبيض بسيط وأنيق، اللي عطا لمسة خاصة وراقية لليوم الكبير ديالها وعكست الذوق الرفيع ديالها.

المخرجة منال الصيفي هي الأخرى احتفلت بالزفاف ديال ولدها كريم أشرف مصيلحي، ولد الفنان الراحل أشرف مصيلحي، على مريم ماجد يوسف في شهر أكتوبر 2026. هاد المناسبة كانت عائلية بامتياز وحضروها شي فنانين اللي جاو يباركو للعرسان. الفنانة إلهام شاهين حرصات على مشاركة العرسان فرحتهم ونشرات صور من الحفل بتهاني من القلب، وهذا الزفاف كان مثال للبساطة والفرح العائلي بعيداً عن الصخب والتكلف الزائد، وشفنا فيه لمة عائلية فنية دافئة.

احتفلت كذلك الفنانة سحر نوح، بنت الفنان الراحل محمد نوح، بعقد قران ولدها محمد موسى في التجمع الخامس بالقاهرة. كان معاها زوجها الإعلامي مدحت شلبي، وحضر الحفل مزيج رائع من نجوم الفن والإعلام والرياضة، بحال الفنانة نادية مصطفى، والكابتن مصطفى عبده، والدكتور حسين نوح، والإعلامية سهير جودة، والكاتبة نسرين حجاج. هاد اللمة عطات للمناسبة واحد الطابع خاص جمع بزاف ديال العائلات المعروفة وشخصيات بارزة في أجواء كلها ود وفرح.

كرنفالات نجومية على السوشيال ميديا

يوم 9 أكتوبر 2026 كان موعد مع عرس بنت المخرجة المصرية شيرين عادل، وهاد الحفل كان بحد ذاته مهرجان ديال النجوم! عدد كبير ديال الفنانين حضرو باش يشاركو العائلة فرحتها، منهم محمد إمام وباسم سمرة وأحمد زاهر ونرمين الفقي وبشرى ورانيا يوسف ومنة فضالي ووفاء عامر، يعني الحفل كان عامر بالنجوم ومن الصف الأول. ولي زادها هو إحياء الحفل من طرف نجمين بحجم تامر حسني وأحمد سعد، اللي قلبوها سهرة فنية من الطراز الرفيع، وخلاو العروسان والضيوف يتفاعلو مع الأغاني بكل حماس. وسائل الإعلام تداولات الصور والفيديوهات ديال الحفل اللي أبان عن أجواء كلها فرح وتألق وخلات الحاضرين يعيشو ليلة من ألف ليلة وليلة.

حتى الفنانة المصرية صابرين احتفلت بالزفاف ديال ولدها نور في واحد من الفنادق الراقية في القاهرة، والعرس ديالها ما كانش ناقص من حيث حضور النجوم والإعلاميين الكبار. القائمة كانت طويلة وفيها أسماء بحال محمود حميدة ويسرا وإلهام شاهين ولبلبة وخالد زكي ومنال سلامة وبشرى وشريف منير وصبري فواز. الإعلامية بوسي شلبي ما فلتاتش الفرصة وشاركات متابعيها صور من الأجواء الاحتفالية على إنستغرام، وكشفت لينا على اللمة الفنية اللي كانت حاضرة بقوة وشكون حضر العرس. حتى صابرين كانت دارت عقد قران ولدها نور بأيام قليلة قبل الزفاف الكبير، ولكن بأجواء هادئة وعائلية بعيدة عن الأضواء.

سميرة سعيد: أغنية من القلب لفرحة العمر

الختام كان مسك مع الديفا المغربية ديالنا، سميرة سعيد، اللي احتفلت بالزفاف ديال ولدها شادي النابلسي على سهيلة نهار السبت 24 أكتوبر 2026. العرس كان عائلي بامتياز وفي الرباط الحبيبة، مقتصر على الناس القراب بزاف. ولكن الديفا بغات هاد المناسبة تبقى خالدة ودارت لولدها مفاجأة ما تتنساش: أهداتو أغنية خاصة سميتها «وليدي». الأغنية كلمات وألحان بلال سرور، وتوزيع هاني يعقوب. سميرة شاركات مقطع منها على إنستغرام وكتبات عليها «فرحة العمر». هاد اللفتة العاطفية كانت دليلاً قوياً على حب الأمومة ديالها وشغفها بالغناء اللي ما كيفارقهاش، وكلشي كان بأجواء مغربية تقليدية أصيلة زادت العرس جمال على جماله، وخلا العائلة والأصدقاء يشاركوها فرحتها بهاد المناسبة الغالية.

واش كيبان ليكم شهر أكتوبر كان هو شهر الألوان والاحتفالات الفنية بامتياز؟