“وارث الأسرار”: قصة كتقلب كلشي.. ودابا غادي تولي فالسالات!

ترفيه

الفيلم الروائي الطويل “وارث الأسرار” للمخرج محمد نظيف، غادي يدخل للقاعات السينمائية المغربية ابتداءً من 4 نونبر 2026. الفيلم شارك فعدد من المهرجانات السينمائية، وحظي باهتمام نقدي وجماهيري، وتُوّج بجوائز عن الفيلم وعن أداء بطله يونس بواب.

الفيلم كيتمد على ساعة و47 دقيقة، وهو ثمرة تعاون مغربي كندي، وكينتمي للدراما العائلية. القصة مقتبسة بحرية من الرواية ديال الكاتبة المغربية فاتحة مرشيد، “انعتاق الرغبة”، والسيناريو كتبوه محمد نظيف وأوليفييه كوسماك.

هنا فين كاين البلان الواعر! القصة كدور على فريد، اللي كان عندو أربع سنين فاش غبر الأب ديالو اللي كان كيموت عليه. كبر فريد وهو كيسحاب ليه بلي باه مشا وخلاه على ود وحدة أخرى، ومغاديش يرجع كاع. ولكن من بعد عقود ديال الصمت والكذوب، جاتو رسالة من كندا كتكشف ليه حقيقة غير اللي كان كيعرف تماما. باه ما مشاش على ود شي مرا، ولكن بناءً على طلب الأم ديالو أمينة (اللي كتلعب دورها نسرين الراضي)، حيت الأب بغا يولي امرأة! تخيلو معايا هاد الصدمة العائلية!

هاد الحقيقة الصادمة هي اللي كتدفع فريد باش يمشي لمونريال، يقلب على باه اللي تسناه بزاف، ويواجه ف نفس الوقت ماضي عائلي كان كلو أسرار. الفيلم كيدخل بينا فعمق مشاعر الغياب وأسئلة الهوية والعلاقات الأسرية المعقدة، وكيخلينا نتأملو ف قوة الحقيقة اللي تقدر تبدل نظرتنا للماضي ولأقرب الناس لينا. المخرج محمد نظيف اختار يورينا الحكاية من زاوية الابن والألم ديالو، من بعد ما عاش تقريبا أربعين عام محروم من باه، وهو ما كيحاولش يفرض علينا رأي معين، بالعكس كيعطينا الفرصة باش نقربو من شخصيات كتعيش الألم والتناقض والحرية ف حياتها.

يونس بواب لي كيدير دور فريد، وشاركوه فالأدوار مونيا زحزام ونادية كوندا ونسرين الراضي والمهدي وأسماء الحضرمي ونور طالبي. هاد الطاقم كله خدم على قصة محاورها الأساسية هي الإرث العائلي والاختلاف والحب.

قبل ما يجي عندنا للمغرب، الفيلم داز فبزاف ديال المهرجانات. العرض المغربي الأول ديالو كان فالمهرجان الدولي للسينما الإفريقية بخريبكة فماي ويونيو 2026، وربح تما جائزة النقاد، ويونس بواب خدا جائزة التشخيص الرجالي. وماشي غير هادشي، يونس بواب خدا تنويه خاص على أدائه فمهرجان CinéAlma بفرنسا، والفيلم بدورو ربح جائزة الجمهور فمهرجان Parlons d’Amour ف فرنسا.

“وارث الأسرار” غادي يحط قدام الجمهور المغربي قصة عائلية كتجاوز الأسرار الشخصية، وكتطرح أسئلة عميقة على الغياب والحقيقة والاختلاف، وعلى الأثر اللي كتخليه الكذوب ديال سنين طويلة فالحياة ديالنا والعلاقات ديالنا مع الناس اللي كنبغيو. واش مستعدين لهاد القصة لي غادي تخليكم بلا نعاس؟