جواد الخودي جاي بفيلم جديد ودراما كوميدية.. واش غيكون حسن من "ستايلش"؟

ترفيه

الفنان والمخرج ديالنا جواد الخودي، مابقاش مريح غا كيتفرج، هاد الأيام معانق الكاميرا والورقة والستيلو باش يكتب سيناريو مشروعو السينمائي الجديد. باغي يجسد فيه شخصية رجل كيتسمى الواعر، كيخرج من الحبس باش يرتكب جريمة ومن بعد كيرجع ليه بلا ما يثير الشبهات، حيت كونو سجين كيخلي الناس يستبعدو تورطو. الفيلم كيف ما قال الخودي، غيدخل لينا الدراما مع الكوميديا فخلاط واحد، وهو كيأكد باللي هاد المرة غيجيب شي حاجة مختلفة تماما على "ستايلش"، سواء فالموضوع ولا فالطريقة الفنية اللي غيخدم بها. يعني شي حاجة جديدة وخارجة على المألوف.

قاليك الخودي راه تحدي كبير باش يحافظ على نفس المستوى الفني وحتى يزيد عليه، خصوصا من بعد الصدى الزوين اللي خلاه فيلم "ستايلش" عند الجمهور وحتى عند المهنيين فالسينما اللي شافوه خطوة لقدام فمساره. هادشي هو اللي خلاه يحس بمسؤولية كبيرة باش ما يرجعش اللور ويزيد يطور من التجربة ديالو فكتابة السيناريو والإخراج.

الخودي عندو واحد الفلسفة واضحة فالسينما ديالو، ماشي غير كيهضر وصافي، كيدافع على تشجيع المنتجين باش يستثمروا فلوسهم الخاصة فالأفلام. كيشوف باللي هاد الدينامية غتساهم فظهور أعمال كتستجيب لانتظارات الجمهور بلا ما تفرط فالجودة الفنية. وشدد على أن النجاح ديال الفيلم ماشي غير شحال دخل ديال الفلوس من شباك التذاكر، إنما كيتعلق بالقيمة الفنية ديالو وكيفاش كيحترم الذوق ديال الناس اللي غيشوفوه. خاص يكون توازن بين سينما الفن وسينما الجمهور العريض.

وحذر المخرج من الأفلام اللي كتكون الميزانية ديالها قليلة بزاف، وما كاتخليش حتى الشروط الأساسية للجودة تكون حاضرة، سواء فالصورة الواضحة ولا فالسيناريو المحبوك ولا حتى فالأداء التمثيلي المقنع. وكيأكد باللي الاستثمار فالإنتاج السينمائي ضروري بزاف باش نحافظو على الثقة ديال الجمهور المغربي اللي بدا كيرجع بقوة للقاعات السينمائية

فما يخص اختيار الممثلين، الخودي وضح باللي هو كيركز على الشخصية اللي كيكتبها فالسيناريو، وشكون الممثل اللي غيناسبها مزيان ويتقنها، ماشي حيت صحابو ولا معارفو. يعني المشاركة فالأعمال ديالو كتكون مرتبطة غير بمتطلبات النص والشخصيات اللي فيه، وهذا هو الاحتراف.

وفوق هادشي كامل، جواد الخودي معندوش غير السينما فبالو. راه دابا كيوجد لواحد المسرحية سميتها "الطيري" اللي غتشوف الضو وتفرح الجمهور نهار 19 دجنبر 2026 فمسرح ميغاراما بالدار البيضاء. واللي غيشاركو فيها فنانين بحال رفيق بوبكر وسكينة درابيل ونبيل عاطف، ومعاهم مجموعة من الممثلين الآخرين.