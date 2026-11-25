ترفيه

الممثل آسر ياسين أكد بلي ماغيكوّنش حاضر فسباق دراما رمضان ديال 2027. هاد الخبر جا منو شخصيا، ووضح بلي السبب هو ارتباطاتو الفنية لي معمرالو الأجندة.

آسر دابا كيتسنى العرض ديال فيلم "وتر واحد" لي غادي يجمعو مع مطرب الراب ويجز. وماشي غير الفيلم، راه مشغول تا بتصوير مسلسل "عسل أحمر" لي غادي يلعب فيه دور البطولة قدام الممثلة هند صبري. والمسلسل مقرر عرضه خارج الموسم الرمضاني، ضمن موسم الـ"أوف سيزون".

آسر ياسين كشف تفاصيل على "عسل أحمر"، ووضح بلي كان تأجل مرة وحدة ودابا راه كيتصور. وأعرب عن سعادته بالعودة إلى التعاون مع هند صبري في بطولة مشتركة. وأوضح في تصريحات لـ"القاهرة ٢٤" أن المسلسل مأخوذ من رواية "دماء على نهد" ديال الكاتب الصحفي إبراهيم عيسى. وزاد قال بلي إعجابو بموهبة هند صبري من بداية مسيرتو الفنية، من فيلم "الجزيرة" فاش كان كيمثل دور خوها، ودابا عاودو تلاقاو فعمل درامي لي مشاركين فالصدارة ديالو. آش هاد الصدف الجميلة؟

وأكد آسر ياسين حماسه للتجربة الجديدة، مشيرا إلى أنهما يقدمان عملا قويا يتطلع إلى وصوله للجمهور. وقصة "عسل أحمر"؟ راه تدور في إطار تشويقي، حول الصحفية مي الجبالي التي تحصل على فرصة لإجراء حوارات مع سفاح محكوم عليه بالإعدام، في محاولة لإعداد كتاب يكشف تفاصيل حياته وجرائمه.

إوا دابا نشوفو واش هاد الـ "أوف سيزون" ديال آسر ياسين غيكون عندو نفس قيمة رمضان!