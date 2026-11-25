ترفيه

البوليس في المغرب كيحقق مع الفنانة سكينة درابيل من بعد ما بانت في إعلان لواحد الشركة ومنصة إلكترونية، اللي مشتبه فيها بالنصب والاحتيال. الشركة هادي، كيف بينات التحريات، كانت كتستغل المواطنين، وبالأخص البنات، وكتوعدهم بأرباح سريعة وسهلة . كانو كيستعملو ترويج لمنتجات التجميل والعناية الشخصية كواجهة، ولكن فالأصل كانو كيمارسو نشاط كيعتمد على نظام التسويق الهرمي، اللي كيغري المشتركين باش يجبدو أعضاء جداد مقابل عائدات مالية.

المنصة اعتمدت على بزاف ديال الفنانين والمؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي باش يروجوا لأنشطتها. هادشي خلا بزاف ديال المتابعين يتجلبوا للمشروع، قبل ما يفيقو شي وحدين منهم باللي تضحك عليهم وخسرو فلوس توصل لآلاف الدراهم.

الاستماع لسكينة درابيل جا بسبب ظهورها في داك الإعلان القديم ديال الشركة، وهادشي كان جزء من التحقيق. خلال الإفادة ديالها، الفنانة المغربية أنكرات باللي كانت عارفة مسبقا بوجود أي مخالفات قانونية أو شبهات نصب على الشركة فاش كانت كتصور الإعلان. وأكدات باللي ما وصلوها حتى شكاية أو تحذير من شي حد تضرر قبل ما توقع العقد.

درابيل بينات باللي حتى هي حسات براسها تعرضات للاستغلال، ووضحات باللي المشاركة ديالها كانت غير اتفاق إعلاني عادي، وما عندها حتى علاقة بإدارة المنصة ولا بالمعاملات المالية اللي كيدور عليها التحقيق. من بعد ما سمعو الأقوال ديالها، خرجات الفنانة من مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بلا ما يتخادو في حقها أي إجراءات قانونية، حيت الحضور ديالها كان فإطار جمع المعلومات وتحديد ظروف القضية، وما كيعنيش باللي متهمة.

في المقابل، السلطات المغربية مازال مكملة التحقيقات ديالها باش تتبع حركة الفلوس وتحدد المسؤوليات الجنائية ديال المشتبه بهم اللي دارو المنصة وسيروها، وكيقلبو كذلك فالعقود وآليات الترويج الإعلاني اللي استعملات الشركة.