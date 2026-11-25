ترفيه

النجمة سميرة سعيد، باينة عليها ما كتبغيش تلعب على الحبلين فالموضة، وهذا الشي بان لينا مزيان في كليبها الجديد 'تبا'. الديفا ما خلاتش بلاصتها خاوية وجات حاطة لينا تلاتة داللوكات اللي صدمو العينين، كل وحدة فيهم كتقول 'أنا هنا!'. بصراحة، ما بيناش على شي تخراج عينين ولا غير باش دير البوز، هاد الإطلالات كانت بصح جريئة وراقية ف نفس الوقت، وداكشي هو اللي كنبغيو نشوفو!

سميرة وريات لينا كيفاش نلبسو بالأسود اللي كيهضر على القوة، وبالأبيض اللي فيه واحد النقاء ف شكل، وما نساوش الأحمر اللي ديما كيعطي الشغف. هاد الاختيارات ديال الألوان ماشي غير لبسة وصافي، هما كيبينو الشخصية الفنية ديالها لي ديما كتجدد وكاتغامر ف عالم الموضة. وهذا هو السر ديالها، كيفاش كتبقا ديما فالمقدمة بلا ما تضيع الهوية ديالها.

اللوحات البصرية هادي لي شفنا، صورها المصور المحترف خالد سرحان، اللي باين عليه دار خدمة نقية. هو اللي عرف كيفاش يبرز التفاصيل الصغيرة ديال كل إطلالة ويعطيها واحد الطابع اللي كيجذب العين وكيزيد من الأناقة ديال سميرة. واش هاد الجرأة ديال الديفا هي السر باش ديما كتبقا فالتوب؟