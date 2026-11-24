ترفيه

النجم المصري أحمد السقا تعرض لوعكة صحية، خلاتو يدخل للمستشفى اللي فالسادس من أكتوبر باش يدير عملية جراحية. الخبر خلق قلق كبير عند عدد كبير من محبينو وعشاقو.

كان من المقرر يتكشفو تفاصيل الحالة الصحية ديالو خلال الساعات القليلة اللي تبعات نشر الخبر يوم الأحد 22 نونبر. فجهة أخرى، السقا غادي ينافس فموسم دراما رمضان 2027 بمسلسل "كتف في كتف".

المسلسل "كتف في كتف" ماشي بوحدو غادي يمثل فيه السقا، بل غادي يشاركوه البطولة النجم أحمد غزي، والقصة كتدور فالإطار الاجتماعي التشويقي وواعدة بمفاجآت كثيرة. القائمة ديال المشاركين فالعمل طويلة وكتضم أسماء بحال سيد رجب، ندى موسى، جنى الأشقر، أحمد صفوت ومحمد عبده، بالإضافة لمهاب طارق اللي كتب السيناريو وشادي عبدالسلام اللي أخرجو، وصادق الصباح هو المنتج.