ترفيه

بعض السيدات، بعد الطلاق، كايلجأو باش يمنعو أزواجهن السابقين من أنهم يشوفو ولادهم. ولكن، حسب الإعلامية مفيدة شيحة، هادشي ماشي ديما كيكون بدافع الانتقام الخالص، ولكن تقدر تكون السيدة حاسة بـ “غضب شديد وجرح نفسي تعرضت له” بسباب تصرفات راجلها أيام الزواج.

مفيدة شيحة ناقشات هاد القضية مع الإعلامي مراد مكرم في البرنامج ديالو “دماغ رجالة” اللي كيتعرض على قناة “النهار لايف”. الحلقة كانت بعنوان “مين بينتقم بعد الطلاق الراجل ولا الست؟” وتناولت الفرق بين ردود فعل الرجال والعيالات من بعد نهاية العلاقة الزوجية.

شيحة زادت وضحت أن المراة اللي كتقرر تبعد ولادها على باهم بعد الطلاق، تقدر تكون مدفوعة بزعف كبير و غضب عميق من أفعال دارها راجلها وخلاها مجروحة. يعني ماشي القضية غير بغات تنتقم وصافي.

وقالت مفيدة أن فكرة الانتقام يمكن تكون قريبة للعيالات كثر من الرجال، ولكن الاختلاف كاين فالطريقة اللي كايبان بيها هاد الانتقام. يعني العيالات ممكن يستفزو الراجل السابق بأنهم يهتمو براسهم كثر، ويظهرو بأجمل صورة من بعد الانفصال.

ولكن، واخا هادشي كلو، مفيدة شيحة أكدت أن حرمان الأب من ولادو كيتعتبر “افتراءً” كبير. وقالت خاص نفرقو مزيان بين المشاكل الشخصية ديال الزوجين، وبين حق الوليدات باش تكون علاقتهم مزيانة بوالديهم بجوج.

و نتوما آش بان ليكم؟ واش كاين شي انتقام حسن من أنك تولي أحسن نسخة منك؟