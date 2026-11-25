ترفيه

الفنان المغربي اللي كلشي كيعرفو، حاتم عمور، طلق لينا الجديد ديالو اللي سميتو "شيبتيني". جمعات الأغنية بينو وبين الموهبة الصاعدة اللي برز صوتها من خلال مشاركتها فبرنامج "ستارلايت"، وهي هبة الناجي. الأغنية دابا ولات متوفرة على جميع المنصات الموسيقية الرقمية وعلى القناة الرسمية ديال حاتم فاليوتيوب، يعني فين ما مشيتي غادي تلقاها.

قبل ما تخرج الأغنية، عمور كان داير تشويق كبير لجمهورو فكاع حساباتو على مواقع التواصل الاجتماعي. باين عليه الفرحة بهاد التعاون الأول مع هبة الناجي، وكيقول باللي كلشي تخدم بعناية فائقة و"بواحد الطاقة فنية عالية" باش يكون العمل فالمستوى ديال الذوق الرفيع ديال الجمهور المغربي اللي ديما مساندو وموقف معاه.

وفي منشور ديالو، حاتم بارطاجا مع المتتبعين ديالو الإحساس ديالو وقال إن الأغنية دابا متوفرة على جميع المنصات الموسيقية وعلى القناة الرسمية.

وزاد يدعو الجمهور باش يسمع الجديد ويشاركو معاه آراءهم وتفاعلهم.

أما الفريق اللي كان ورا هاد التحفة الفنية، فحمل العمل توقيع محمد أمير اللي كتب الكلمات اللي اكيد غادي تقيس فيكم، فيما تولات لبنى عفاك مهمة التلحين اللي عطات للأغنية الروح ديالها. ومراد المدني هو اللي تكلف بالتوزيع الموسيقي والميكساج والماسترينغ باش الصوت يكون نقي وزوين. وحتى الفيديو كليب، الإخراج ديالو كان على يد ميدزاكي .

واش هاد الكوكتيل الفني غادي يشعل الساحة الغنائية ولا غير غيدوز بحالو؟ هبة الناجي عندها فرصة ذهبية باش تزيد تثبت بلاصتها، وحاتم عمور كيزيد يورينا علاش هو فنان كبير. دابا نتوما اللي غتحكموا، سمعوا الأغنية وقولولنا واش "شيبتيني" فعلا شيباتكم!