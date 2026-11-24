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حنان مطاوع دابا غارقة في الخدمة، بين السينما والدراما، ومشاغلاها لي جايا كتبشر بالخير! مؤخراً، السيدة وقعات عقد بطولة مسلسل جديد سميتو "شر المستخبي"، لي غيكون قالب اجتماعي تشويقي من إخراج سعد هنداوي. ماشي غير هادشي، كاين فيلم عالمي مصري كيوجدوه حالياً، والتصوير ديالو غادي يبدا مع بداية 2027. وفتصريح خاص لموقع «خبر أبيض»، تكلمات حنان على والدتها سهير المرشدي.

حنان مطاوع قالت بالحرف: "والدتي سهير المرشدي مثلي الأعلى ونموذج فني صعب التكرار."

آخر ظهور جمع سهير المرشدي وحنان كان في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، فالدورة الـ47. وحنان حضرات كذلك فمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، لي دورة هاد العام ديالو تحملات اسم سهير المرشدي، تقديراً لمساهماتها الكبيرة فتاريخ الفن المصري.

ماننساوش بلي حنان مطاوع دوزات موسم دراما رمضان 2026 ناجح بزاف. كانت حاضرة بقوة بجوج مسلسلات خلاو الجمهور متبعها. الأول "المصيدة"، لي كان فيه 15 حلقة بخلطة ديال الأكشن والكوميديا والمغامرات والغموض. حنان كانت فيه هاكر نصابة سميتها فريدة، لي الصراحة جاتها الفنكشن واعرة! ومعاها كان خالد سليم رسام نصاب، وبسنت السبقي المساعدة ديالو، وسلوى خطاب لعبات دور الأم ديالها فالمسلسل. أما المسلسل الثاني فكان "الكينج" لي فيه شخصية زمزم، مع محمد إمام، مصطفى خاطر، ميرنا جميل، عمرو عبد الجليل، كمال أبو رية. المسلسل من تأليف محمد صلاح العزب، إخراج شيرين عادل، وإنتاج عبد الله أبو الفتوح. بشخصيتي فريدة وزمزم، حققات حنان نجاح جماهيري كبير.

وقبل هادشي كلو، العام لي فات، حنان قدمات لينا فيلم "هابي بيرث داي". الفيلم لي بدا فعاليات الدورة الثامنة لمهرجان الجونة السينمائي، وحقق نجاح كبر وحصد جائزة سينما من أجل الإنسانية، لي هي جائزة اختيار الجمهور، وزاد عليها جائزة فيبريسي لأفضل فيلم أول من مهرجان بالم سبرينغز السينمائي الدولي العريق. مع هاد النجاحات الكبيرة، الفيلم كان فيه كوكبة من النجوم بحال نيللي كريم، شريف سلامة، حنان مطاوع بطبيعة الحال، دعاء رمضان، حنان يوسف، علي صبحي، جهاد حسام الدين، حازم إيهاب السقاوي، ياسمين هواري، خديجة أحمد، فارس عمر، جمانة، وكادي. الفيلم من إخراج سارة جوهر، وتأليف محمد دياب، سارة جوهر، خالد دياب، وشيرين دياب.