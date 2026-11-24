ترفيه

تخيلو معايا النجمة نبيلة عبيد، اللي معروفة بقوتها وحضورها، عينيها كتعمر بالدموع! اه، ماشي من الحزن، بل من الفرحة اللي غلباتها وهي كتهضر على تكريم الفنان الكبير فاروق فلوكس. هادشي وقع في الدورة 47 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، فاش تسلم جائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر. اللحظة كانت مؤثرة بزاف، لدرجة أن عبرات: "دموعي جريت في عينيا من الفرحة به". شكون فينا مايتأثرش بهاد الصدق وهاد المحبة؟

والصراحة، ماشي غي نبيلة عبيد بوحدها اللي فرحات. المهرجان كلو كان شاهد على اللحظة اللي وقف فيها كلشي في القاعة وقام بتحية فاروق فلوكس بالتصفيق الحار، وحتى هو، ماقدرش يخبي التأثر ديالو، وعبر عن تأثره بموقف الحاضرين. كلام كيعبر على حجم الفرحة والتقدير اللي حس بيه في ديك اللحظة، وهادشي كيبين لينا بلي الفن الحقيقي كيحرك المشاعر ديال كل واحد.

نبيلة عبيد زادت ووضحات أن فرحتها بهاد التكريم عندها علاقة كبيرة بالذكريات اللي جمعاتها بفلوكس. خصوصا في فيلمهم الأيقوني "الراقصة والسياسي". هاد الفيلم اللي ماشي غير جمعهم في الخدمة وصافي، بل خلق بيناتهم أجواء ديال الحب والسعادة خلال التصوير. وفاروق فلوكس براسو معترف بلي هاد المشاركة مع نبيلة عبيد في الفيلم كتبقا من أفضل أعمالو على الإطلاق. وهذا ماشي كلام كيتقال غي باش يتقال، راه الفيلم لحد الآن، باقي ناجح وكيعجب الجمهور اللي باقي متعلق بيه بشكل كبير.

راه نبيلة عبيد ما وقفاتش غير عند الذكريات، بل حكات لينا حتى على كواليس الخدمة مع فلوكس. وصفتو بأنه كان ديما مركز في الخدمة، ومكانش كيرفض يشارك بأفكارو واقتراحاتو، وكيعطي وجهة نظرو في أي حاجة. هاد المهنية وهاد الالتزام خلاوها تشكر الأداء ديالو الخرافي في الفيلم، وتعبر على سعادتها الكبيرة بالتعاون مع فنان بحالو. وزادت أنه قيل على الرقصة والموسيقى التصويرية ديال "الراقصة والسياسي" بلي راها من أحسن ما قدماتو السينما المصرية كلها! يعني مستوى الإبداع كان عالي بزاف.

هادشي كلو شفناه وسمعناه في برنامج "من ماسبيرو" اللي كيتقدمو الإعلامي رامي رضوان على القناة الأولى، نهار الأربعاء. صراحة، هاد اللحظات ديال التقدير والاحترام بين الفنانين هي اللي كتخلينا نأمنو بلي الفن الحقيقي كيبقى خالد ومكيضيعش. وراه شي حاجة زوينة بزاف فاش كتشوف فنان بحجم نبيلة عبيد كتفرح من قلبها لزميل بحال فاروق فلوكس. واش كاين شي تعبير على المحبة الصادقة أحسن من دموع الفرحة؟