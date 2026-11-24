ترفيه

اللعبة الشهيرة "جي تي آي" (GTA VI) دايرة حالة فالتريند هاد الأيام، وكلشي كيهضر عليها! هادشي جا بالتزامن مع أخبار طرح الإصدار الرسمي للجزء السادس اللي كيتسناوه الملايين، خصوصًا أنه غاب علينا 13 عام من نهار خرج الجزء اللي قبل منو فـ 2013.

مع هاد الترقب الكبير والتسريبات اللي كتهبط كل نهار على النسخة الجديدة، الجمهور زاد حماس وفضول على المفاجآت اللي جاية. وهادشي خلانا نتسائلو، إلى كانت "جي تي آي" ولات ظاهرة ثقافية عالمية، واش ممكن نتخايلو نجوم الفن كشخصيات فيها؟

بصراحة، اللعبة دارت حالة لدرجة أن كاين موظفين خداو عطل باش يتفرغو ليها، وأزواج دارو اتفاقيات طريفة باش يخصصو أيام كاملة للعب! وحتى الواليدين ولاو كيديرو حملات توعية باش يحذرو من المحتوى ديالها على الأطفال. يعني اللعبة ولات جزء من حياتنا اليومية.