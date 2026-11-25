ترفيه

بيومي فؤاد، لي معروف بالكوميديا ديالو وخفة ظلو، غادي يطل علينا في رمضان 2027 كضيف شرف في مسلسل "اعتراف". هاد الخبر أكده هو بنفسه. المسلسل بطولة كريم فهمي، لي هو اللي كتبو حتى هو، وغادي يكون من 15 حلقة. المخرج ديالو هو محمد الخبيري، والإنتاج لشركة سينرجي. وبالإضافة لكريم فهمي، غادي تشارك فيه حتى جميلة عوض، يعني كيبان لينا غادي يكون عمل واعر.

وماشي غير "اعتراف" بوحدو! بيومي فؤاد غادي يرجع يجمع الشمل مع الشقيقتين دنيا وإيمي سمير غانم في الجزء الثاني من المسلسل الشهير "نيللي وشريهان" في رمضان 2027. هاد العودة جات من بعد غياب 11 عام على آخر عمل جمعهم. المسلسل غادي يكون بإخراج أحمد الجندي، وغادي يشارك فيه حتى مصطفى خاطر وحمدي الميرغني. يعني غادي نشوفو شلة الكوميديا رجعات من جديد.

وإلى كنتي كتحسب بلي هادو هما أعمالو لرمضان 2027، فزيد عليهم "نجم الموسم"! هاد العمل حتى هو من 15 حلقة، وكيدور فيه بيومي فؤاد مع أحمد فهمي وياسمين رئيس وأحمد رمزي. المخرج حسين المنباوي، والقصة من ورشة كتابة أحمد فهمي. بيومي فؤاد غادي يلعب دور الأب ديال أحمد فهمي وأحمد رمزي في قصة اجتماعية فيها شوية ديال السخرية. باينة غادي تكون فيها الضحك من هنا لتماك.

وعلى صعيد السينما، بيومي فؤاد احتفل مؤخراً بالفيلم ديالو الجديد "كريبتو" اللي نزل في القاعات السينمائية المصرية والخليجية. الفيلم حقق تفاعل كبير وحضور فني ملحوظ في العرض الخاص ديالو. بيومي فؤاد كيشارك فيه البطولة مع حمدي الميرغني وأوس أوس وباسم سمرة. القصة ديال "كريبتو" مقتبسة من قصة ديال الكاتب الراحل أحمد عبد الله، والسيناريو لعمرو تيام ومهاب حسين، والإخراج لسلطان مجدلي. كتدور الأحداث على جوج خوان كيتفاجؤو بلي باهم زعيم مافيا إيطالية كيستدعيهم من بعد ثلاثين عام من الغياب.

أما عام 2026، فكان عام زاهي لبيومي فؤاد. حقق نجاح كبير بفيلم "ابن مين فيهم" مع ليلى علوي، فين لعب دور رجل أعمال متهور كيقلب على ولدو باش ياخد ورث كبير. ومازال كاينين أفلام أخرى كتسناه تتفرج: "شمس الزناتي 2" فين كيشخص شخصية مصطفى النحاس، و"101 مطافي" بطولة محمد عبدالرحمن "توتا" ومحمد أسامة "أوس أوس"، بمشاركة هدى الإتربي. تبارك الله عليه، ماكيخليش المجال لشي حد آخر. دابا بصراحة، كيفاش كيقدر يدير هادشي كامل؟ واش عندو شي شبيه كيعاونو ولا غير هو اللي عندو الطاقة كاملة؟