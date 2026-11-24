ترفيه

ماجد المهندس، البرنس ديال الطرب الأصيل، افتتح الموسم الجديد ديال فعاليات "هلا خورفكان" بحفل غنائي كان فالمستوى العالي في مسرح خورفكان. الصراحة، ما نقولش ليكوم على الحضور الجماهيري، المسرح كان عامر على آخرو، كولشي كان فرحان و الأجواء كانت حماسية بزاف، الفرحة كانت باينة فالعينين و النشاط من أول لحظة في الصالة كاملة!

المهندس كان متألق كالعادة، و الطلة ديالو كانت آسرة. صوتو العذب اللي كيخطف القلوب و كيسحر الأذان، خلا الحاضرين كلهم مأخوذين بأدائه. قدم لينا باقة متنوعة من أحسن أعمالو الغنائية، اللي معروفة بالرومانسية الحنينة و الطرب الأصيل اللي كيموتو عليه الناس و كيبغيو يسمعوه. طبعا الجمهور ما قصرش، كان التفاعل على حقو و طريقو، كلشي كيردد معاه الكلمات بحماس و انسجام، الجو كان عالمي و ما يتوصفش!

واش كاين شي واحد باقي كيشك أن ماجد المهندس صعيب عليه يدير حفلة واعرة؟ كنظن ما كاينش!