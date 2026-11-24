ترفيه

الكوميديا الجديدة "ليلة باظت خالص" غادي يوصل للسينمات يوم الأربعاء 25 نونبر. وأحمد مالك وخالد الصاوي وميشيل ميلاد كشفو على تفاصيل أدوارهم والمواقف الطريفة والإصابات غير المتوقعة لي وقعات فكواليس التصوير.

ميشيل ميلاد أشار إلى أن نقطة التحول فالفيلم كتبدا ليلة الزفاف مباشرة، فين العروسين كيتعرضو للسرقة وكيتستولى على جميع فلوس الفرح، وكتنطلق رحلة مليئة بالمفارقات الكوميدية باش يسترجعو المبلغ ويدبرو نفقات الزفاف قبل فوات الأوان.

أما المنتج مصطفى الفرماوي، فتكلم على التحديات الإنتاجية الكبيرة لي واجهات الفريق. وضّح بلي أحداث الفيلم كتدور تقريبا كلها فليلة وحدة وفشوارع وأماكن مفتوحة صعيبة، وهادشي فرض عليهم ضغط كبير باش يكملو التصوير فساعات الليل القصيرة ففصل الصيف (يوليو وأغسطس) ويحترمو الجدول الزمني ومواعيد الفنانين.