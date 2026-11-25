ترفيه

مي عز الدين غارقة حتى للودنين فالتصوير ديال مسلسلها المنتظر "فرق شاسع"، اللي غيكون واحد من الأعمال القوية فالماراثون الرمضاني ديال 2027. باين عليها الخدمة كثيرة بزاف

حسب مصادر خاصة، مي عز الدين غتسافر للإسكندرية فالأيام المقبلة باش تصور تما عدد من المشاهد. الإسكندرية، المعروفة بـ"عروس البحر المتوسط"، غتكون هي المحطة الثانية اللي غتوقف فيها كاميرا التصوير، من بعد ما بدات التصوير فمكان آخر.