ويلي! واش يارا تامر ومسلم رجعوا لبعض دغيا من بعد الطلاق؟

ترفيه

بعد أيام قليلة من الإعلان الرسمي على الطلاق، فاجأت يارا تامر، الزوجة السابقة لمطرب المهرجانات مسلم، جمهورها بالخبر السار: رجعات لراجلها!

يارا بارطاجات ميساج على حسابها فمواقع التواصل الاجتماعي كتشكر فيه كل واحد ساندها واطمن عليها فالأيام لي دازت. أكدات أنها قراات جميع الرسائل والتعليقات لي وصلاتها، وأن الدعم ديال جمهورها عطاها قوة كبيرة.

وطمأنات يارا جمهورها بأنهم بخير والحمد لله.

وهاد الرسالة جات باش تأكد نهاية الخلافات بيناتهم ورجوع العلاقة ديالهم.

وختمات ميساجها بأنها أحسن دابا وأن وجود جمهورها وراها كيقويها ويسندها.

هاد الشي كامل جا من بعد ما كان مسلم أعلن نهار 8 نونبر 2026 عن الطلاق الرسمي بينو وبين يارا تامر على حسابو فأنستغرام، وقال: «تم الطلاق بيني وبين يارا تامر رسميًا، وأتمنى التوفيق في حياتها وربنا كريم». ويارا حتى هي أكدات الخبر وقالت: «تم الطلاق، كل شيء قسمة ونصيب والحمد لله». كان طلاق "رسمي"، ولكن باين عليه ما خداش وقت بزاف باش يتلغى!

بصراحة، شكون فينا كان كيتوقع هاد المصالحة السريعة؟ واش هي دراما ولا حب قوي كيغلب على كلشي؟