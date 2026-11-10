ديميت أكالين وقفات الحفل بسباب شعاع ليزر!

ترفيه

ماشي ساهل تكون نجم فوق الخشبة وتفاجأ بشي حاجة تقدر تخسر ليك كلشي. هادشي لي وقع مؤخرا للمطربة التركية ديميت أكالين فواحد الحفل ديالها فمدينة أنطاليا. كانت السهرة غادية مزيان، والجو حماسي، وهي كتفاعل مع الجمهور وكتتقدم فقرات الحفل كيف العادة، وفجأة، واحد من الحضور وجه ليها شعاع ليزر مباشرة لوجهها. هاد التصرف لي ما كانش متوقع بالمرة، خلاها توقف الغناء ديالها دغيا.

ديميت أكالين ماقدراتش تدوز هاد الشي مرور الكرام. وقفات الأغنية لي كانت كتاديها، وبقات وقفة واحد الشوية باش تواجه الشخص المسؤول على هاد الفعل الغريب. الغضب بان عليها بوضوح، عبرات على الانزعاج ديالها قدام الجمهور كامل، وطلبات من المنظمين ديال الحفل يتدخلوا ويوقفوا هاد الموقف لي اعتبراتو تجاوز كبير وما يمكنش تسكت عليه. ماشي غير وقفات الغناء، هي وجهات اللوم مباشرة لذاك الشخص وطلبات منو يحبس داك التصرف لي أزعجها بزاف. كانت معصبة، وهادشي باين.

المطربة التركية شرحات أن بحال هاد السلوكات ماشي غير كتاثر على الفنان لي واقف فوق الركح، ولكن كتأثر حتى على الجمهور. يعني ديك الأجواء لي جا الجمهور على قبلها باش يستمتع بالموسيقى ويتفرج فالعرض، كتمشي وكتخرب. هادشي كيبين شحال كان داك التصرف سبب ليها فالإزعاج، خصوصا أنه جا فاللحظة لي كانت فيها كتواصل مباشرة مع الجمهور. وهاد اللحظات بالضبط هي لي كتعول عليها الحفلات باش تخلي الحماس ديما طالع عند الحاضرين ويبقى التفاعل ديالهم مع الأغاني مستمر. يعني ضربة جوهرية فالقلب ديال السهرة.

رد الفعل ديال ديميت أكالين زاد كثر حدة ملي طلبت بصراحة أن الشخص لي وجه الليزر نحوها يتخرج برا من الحفل. رفضات بتاتا أن هاد السلوك يستمر، خصوصا أنه سبب ليها فتعطيل الفقرة الغنائية ديالها. الطلب ديالها جا فالإطار ديال الرفض ديالها لداكشي لي وقع، ما شافتش أن تجاهل التصرف حل مناسب بتاتا. هي عارفة أن بحال هادشي يقدر يتعاود ويأثر على السير ديال الحفل والجو العام ديالو. كان واضح من الموقف ديالها أنها بغات تحط حد لهاد الواقعة قبل ما تكمل الغناء ديالها وتواصل مع الحاضرين.

المقاطع ديال هاد الموقف انتشرات فجميع مواقع التواصل الاجتماعي، وخلات المتابعين يتفاعلوا بزاف مع لحظة توقف الفنانة على الغناء والرد ديالها القوي تجاه المتسبب فالإزعاج ديالها. هاد الواقعة رجعات الضو على التصرفات لي كيتعرضوا ليها الفنانون فالحفلات المباشرة، وشحال من مرة خاص التعامل معاها يكون سريع باش نحافظوا على سلامة الفنان والنظام ديال العرض. يعني هادشي ماشي غير مشكل ديال ديميت، ولكن درس لكلشي.

ديميت أكالين، هي سمية معروفة فساحة الغناء الاستعراضي فتركيا. بدات المسيرة الفنية ديالها فمجال عروض الأزياء قبل ما تدخل لعالم الموسيقى. بشوية بشوية، قدرت تبني ليها حضور فني وجماهيري كبير. الأغاني ديالها الإيقاعية والأداء ديالها فوق الخشبة عاونوها توصل لواحد القاعدة جماهيرية واسعة، ولات من الفنانات لي كيشاركوا فالحفلات والمهرجانات الغنائية فتركيا. الأغاني ديالها لي شهرات: 'نازار'، 'توركان'، 'تشالكالا'، و'غولغه'. ماشي غير الأغاني ديالها لي كتتبعها الصحافة، حتى التصريحات والمواقف ديالها كتكون عندها متابعة واسعة، خصوصا ملي كيكون عندها تفاعل مع الجمهور أو ردود فعل على شي موقف فشي مناسبة فنية.

واش هادشي كيبين لينا بلي الجمهور خاصو يتعلم كيفاش يتصرف فالحفلات ولا شنو رأيكم نتوما؟