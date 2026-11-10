علي ماهر: الكوتش صاحْب النجوم لي كان كيحلم يكون بوليسي!

ترفيه

شكون فينا ما كيعرفش الكوتش علي ماهر؟ الكوتش علي ماهر معروف عليه بالصداقة ديالو القوية مع نجوم كبار بحال أحمد السقا وكاريكا، وكانو كيتجمعو فماتشات كروية بيناتهم. تخيلو معايا أحمد السقا، كان كيلعب الكورة قبل ما يحترف التمثيل.

ولكن ماشي هادشي بوحدو لي غريب فقصة الكوتش. كاين واحد التفصيل آخر لي صدمنا شوية وعجبنا بزاف فنفس الوقت: علي ماهر كان عندو حلم قديم، بعيد كل البعد على الملاعب، الكرة، والتدريب. كان كيتمنى يدخل للشرطة ويولي ضابط! شكون كان يتخيل الكوتش علي ماهر، بالزي الرسمي ديال البوليس؟

وبخصوص الكورة، باه الزملكاوي اعترض على اختيار الأهلي.