أسماء جلال غاتحكم بوحدها في "ميس هناء"؟ الرهان صعيب ف 2027!

ترفيه

أسماء جلال، الوجه اللي تعودنا نشوفوه في بزاف ديال الأعمال الفنية اللي خلات بصمتها، داخلة بقوة للماراطون الرمضاني ديال 2027، وهاد المرة ماشي بأي دور عادي، بل بأول بطولة مطلقة ليها في مسلسل كيحمل عنوان "ميس هناء". هاد الخطوة كتعتبر محطة جديدة ومهمة بزاف في مسارها الفني، خصوصاً من بعد سلسلة من المشاركات القوية واللافتة اللي دارتها في الدراما التلفزيونية والسينما، اللي خلاتها تكسب قلوب الجمهور وتخلق لنفسها بلاصة خاصة في الساحة الفنية. الصراحة، قرار جريء ومحطة لي تقدر تبدل مسارها بالكامل! واش أسماء مستعدة لهاد المسؤولية الكبيرة؟ الجمهور متشوق يعرف!

صناع العمل ديال "ميس هناء" كملين الخدمة ديالهم على قدم وساق باش يسدوا العقود النهائية للمسلسل، اللي مقرر يتشاف في رمضان 2027 . الخبر اللي تأكد هو انضمام الفنان أحمد خالد صالح رسمياً لطاقم البطولة، وهادشي كيعطي إضافة قوية للكاست اللي كيبان مبشر بالخير وممكن يخلق تناغم زوين بين الممثلين. "ميس هناء" كينتمي لفئة الدراما الاجتماعية العائلية اللي مخلطة بالكوميديا، وهادشي كيعني أننا غنتوقعو خليط زوين ما بين الضحك والمواقف المؤثرة اللي كتشبه حياتنا اليومية، يعني شي حاجة لي كتشد المشاهد وكتخليه يعيش مع الشخصيات. غيكون فيه 15 حلقة، يعني قصة مكثفة وماتكونش فيها الملل أو التمطيط اللي كنملو منو في بعض المسلسلات الطويلة. السيناريو كاتبوه إياد صالح، و الإخراج على عاتق سلمى الكاشف اللي كتخوض أول تجربة إخراجية ليها في عالم الدراما التلفزيونية. هاد النقطة بوحدها كتشكل تحدي كبير للمخرجة الشابة، ولكن في نفس الوقت كتفتح الباب لإبداع جديد ممكن يفاجئنا كاملين. الكاست المشارك فيه كيبان غني، من سارة عبد الرحمن، فيدرا، سما إبراهيم، أحمد رضوان ودونا إمام، إضافة لعدد من الأطفال اللي غتكون عندهم خطوط أحداث رئيسية مهمة وغتدور حولهم بعض القصص، وهادشي كيعطي للمسلسل بعد عائلي مميز. "ميس هناء" كيتشاف كواحد من أهم الرهانات ديال أسماء جلال في الفترة الجاية، حيت غيعطيها لأول مرة مسؤولية قيادة عمل تلفزيوني كامل، والجمهور متشوق يعرف واش غتقدر تحول هاد الحضور القوي اللي كانت كتدير في الأعمال الجماعية لبصمة ديال بطولة مطلقة ناجحة على الشاشة وتثبت أنها ماشي غير ممثلة مساعدة وصافي.

وبالتزامن مع هاد التحضيرات الكبيرة والتحديات الجديدة، أسماء جلال سالات تصوير فيلمها الجديد "الفيل ع الدرفيل". هاد الفيلم كيجيب أسماء لأول مرة مع الفنان أحمد فهمي في عمل سينمائي اللي كيتوعد يكون تحفة فنية مليئة بالضحك. الأحداث ديال الفيلم مخلطة بين الكوميديا، الأكشن والفانتازيا، يعني غنكونو على موعد مع شي حاجة عامرة بالمفاجآت والتشويق، وبعيدة على الروتين ديال القصص العادية، وهاد المزيج الغريب كيعطي للفيلم نكهة خاصة. أسماء غتلعب دور زوجة أحمد فهمي وأم لوليدات، والقصة كتعمد على المواقف الكوميدية اللي غتديرها العائلة والمغامرات اللي غيعيشوها، وهاد الدور كيبين التنوع اللي كتحاول أسماء تقدمو في أعمالها. كاينين معاهم في الكاست حاتم صلاح، رحاب الجمل وغادة إبراهيم، إضافة لعدد من ضيوف الشرف اللي غيزيدو الفيلم رونق وقيمة فنية. يعني أسماء حاضرة بقوة في الشاشة الكبيرة والصغيرة، وكدير مجهود كبير باش تقدم أعمال متنوعة ومختلفة، وماتبقاش محصورة في نوع واحد من الأدوار.

الجمهور المغربي، والعربي عامة، كيتسنى بفارغ الصبر يشوف أسماء جلال في هاد التحدي الجديد مع "ميس هناء". هاد المسلسل هو الفرصة الذهبية ليها باش تأكد بلاصتها كفنانة من الطراز الرفيع وتقود عمل تلفزيوني بامتياز. دابا بقات لينا غير نتسناو حتى لرمضان 2027 باش نعرفو شنو كاين... شكون فيكم متشوق يشوف أسماء جلال ف هاد الأدوار الجديدة؟ وشكون اللي عندو شك في قدراتها؟