ترفيه

خالد أنور بدا تصوير أولى المشاهد ديالو في مسلسل "تمكين"، لي غيكون حاضر بيه في دراما رمضان 2027. هاذ المسلسل كيجيبو مع النجم عمرو سعد وتحت الإخراج ديال محمد سامي.

"تمكين" مصنف كـ"دراما الوعي"، وهو نوع ديال المسلسلات لي كتركز عليه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية فهاد السنوات الأخيرة. الهدف ديالهم هو يوثقو المحطات التاريخية المهمة، ويسلطو الضوء على القضايا الكبيرة، ويصححو الأفكار الغالطة لي كاينين.

المسلسل فيه كاست كبييير، من غير عمرو سعد وخالد أنور، كاينين ياسمين صبري، ميرفت أمين، خالد الصاوي، أحمد زاهر، ريم سامي، كمال أبو رية، أشرف زكي، منة فضالي، نشوى مصطفى، إيهاب فهمي، عماد زيادة، أحمد صيام، فتوح أحمد، مجدي بدر، وعلاء عرفة، وهادشي بلا ما نساو بزاف ديال الفنانين الآخرين لي معاهم.

وماشي غير "تمكين" لي شاد فيه خالد أنور، راه مازال كيصور حتى فيلم "شمس الزناتي.. أيام الشقاوة". في هاد الفيلم، كيشارك البطولة مع محمد إمام، ياسمين رئيس، باسم سمرة، محمد ثروت، محمود عبد المغني، أحمد عبد الحميد، أحمد الرافعي، أحمد ماجد، وإنجي كيوان. الفيلم من تأليف محمد الدباح وإخراج أحمد خالد موسى.