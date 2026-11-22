ترفيه

الرابور ويجز، حط "الحظ" ديالو في راس القائمة ديال سبوتيفاي مصر للأغاني لي تّسمعات كثر. هادشي كان في اللائحة الأسبوعية لي سالات نهار 19 نوفمبر لي فات.

صراحة، ويجز ديما مكيخليش الفرصة تفوتو باش يتصدر الساحة الفنية، وهاد المرة "الحظ" ديالو كان معاه. وماشي غير هو لي بان، حتى حمو المرشدي، ضمت القائمة عددًا من أغانيه، منها الأغنية التي جاءت في المرتبة الثالثة والأخرى في الرابعة، إلى جانب عدد آخر من أغانيه الحاضرة في الليستة.

أما الفنان رامي صبري، فبقى محافظ على بلاصتو بين نجوم الراب والمهرجانات، . أغنيتو "مع نفسي" خدات المرتبة السادسة، وجات التاسعة أغنية أخرى من أغانيه، وبانو في الليستة تلاتة ديال الأغاني الأخرى. هادشي كيبين بلي الجمهور المصري أذواقو مخلطة، كاين لي كيبغي الراب وكاين لي كيموت على الرومانسي.

دابا شكون فيهم نتوما لي كتسمعو ليه كثر في بلايليكم؟