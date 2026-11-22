ترفيه

الفنان المغربي ربيع القاطي بان بواحد الإطلالة مميزة ومختلفة فالمهرجان الدولي للفيلم بمراكش. أغلب المرات كنشوفو النجوم كيركزو على الماركات العالمية و'الستايل' اللي كيخطف الأضواء، ولكن ربيع اختار طريق أخرى، طريق كتهضر على قيم عائلية غالية بزاف.

هاد المرة، ماشي اللبس ولا الألوان اللي لفتو الانتباه ديال الكاميرات والجمهور، بل قلادة بسيطة ولكن عندها معنى كبير. ربيع اختار يلبس قلادة ديال باه، فبادرة زوينة كتمثل ليه قيمة معنوية عظيمة وكتأكد الارتباط القوي ديالو بوالده وبعائلتو.

هاد الاختيار مكانش مجرد تفصيل عادي ف'اللوك' ديالو، بالعكس، القلادة عطات الحضور ديالو فالمهرجان طابع شخصي وعميق. فوسط الزحام ديال الأضواء والشهرة والمناسبات الفنية اللي كتكون غالبا فيها نوع من التكلف، هاد اللفتة ديال ربيع بانت حقيقية وصادقة.

بصراحة، كيعجبنا بزاف نشوفو فنان بحال ربيع كيعبر على هاد النوع من المشاعر فحدث كبير بحال المهرجان. هادشي كيوري أن ماشي ديما خص تكون شي حاجة غالية ولا 'ماركة' عالمية باش تخلق الحدث، بعض المرات قطعة بسيطة ولكن عندها روح وقصة كبيرة هي اللي كتوصل الميساج الحقيقي وكتخلي بصمة فالقلوب. واش حتى نتوما عندكم شي حاجة عزيزة بزاف كتحملوها معاكم فالمناسبات المهمة ديال حياتكم؟