ترفيه

القناة الأولى دخلات سوق الترويج للموسم الجديد ديال برنامج اكتشاف المواهب الكوميدية "ستانداب"، واللي كيتسنى يدوز قريبًا على الشاشة المغربية. القناة تقاسمات "برومو" الموسم الجديد في حسابها الرسمي على إنستغرام. وفي التعليق المرافق للبرومو، وعدت القناة بموسم مليء بالمفاجآت، وبلي غيتبث قريبا على الأولى.

لكن الخبر اللي قلب الموازين هاد المرة، هو التغيير الكبير اللي عرفاتو لجنة التحكيم. الفنان طاليس، مابقاش فهاد الموسم! وجا بلاصتو الفنان عادل أبا تراب. واش غيكون عندو نفس "الكاريزما" ديال طاليس ولا غيخلق جو آخر؟ أما الفنانة فدوى الطالب وباسو، فبقاو شادين بلاصتهم، وكانت المهمة أنيطت بهما العام الماضي.

كاين اللي عجبو التغيير وكاين اللي غيتوحش طاليس، ولكن اللي مهم هو أن البرنامج كيجدد راسو باش يبقى ديما في الواجهة. غير نذكرو بلي الموسم اللي فات كان من تقديم الفنان غاني قباج رفقة رشيد رفيق اللي كان منشط فقرات البرنامج.

شكون بان ليك غيزيد للبرنامج أكثر، طاليس ولا أبا تراب؟