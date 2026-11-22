ترفيه

الفنانة ريتال عبد العزيز قالت أنها فرحانة بزاف بالمشاركة الأولى ديالها فالدورة السابعة والأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي. هاد التجربة كانت مميزة بالنسبة ليها، حيت عطاتها فرصة باش تشوف وتعرف على بزااف ديال نجوم الفن وصناع السينما.

ريتال، لي هضرات فلقاء تلفزيوني مع الإعلامية شريهان أبو الحسن على قناة “DMC” من فعاليات المهرجان، أكدات: “هادي أول مرة نحضر المهرجان، وحقيقة تجربة خطيرة ومبسوطة بزاف بزاف، وفرحانة إني نشوف كل الناس لي ما شفتهمش قبل ونعرف عليهم، ونشوف ناس قابلتهم من قبل، ونتعلم حوايج بزاف فمجال الفن”.

و واخا عندها حماس كبير باش تكون حاضرة فكل فعاليات وندوات المهرجان، ولكن للأسف ما قدراتش. ريتال بينات أنها خدامة فمجال التمثيل من وهي عندها ست سنين.

من غير المهرجان، كشفت ريتال على فيلمها الجديد “طه الغريب” لي غادي تشارك فيه مع الفنان حسن الرداد. الفيلم مقرر طرحه الشهر المقبل أو مع نهاية نوفمبر، وريتال متحمسة بزاف ليه وكتسناه باش تلقى الجمهور.

وفي أمنياتها الكبيرة، قالت ريتال أنها كتحلم تكون بحال الفنانة الراحلة فاتن حمامة، لي كتعتبرها قدوة ليها وكتتفرج فبزاف من أفلامها. واختتمات هضرتها بأمنيتها أنها تلعب دور الفنانة الراحلة شادية ففيلم “معبودة الجماهير” مع الفنان عصام عمر. شوف تبارك الله على الطموح! ياك حتى حنا كنشوفوا فيها شي حاجة كبيرة؟