ترفيه

على البساط الأحمر ديال الدورة الثالثة والعشرين للمهرجان الدولي للفيلم بمراكش، شفنا الممثل المغربي أمين الناجي، لي مر من البساط الأحمر. الناجي، في تصريح صحفي، كشف لينا على تفاصيل مهمة بخصوص مشاريعو الفنية الجديدة اللي غادي يقدمها للجمهور فالمرحلة المقبلة.

المناسبة كانت فرصة لأمين الناجي باش يعبر على الفخر ديالو بالحضور فهاد المحفل السينمائي البارز. وشاف فيه فضاء كيسمح لجميع صناع السينما، سواء المغاربة أو اللي جايين من برا، باش يتلاقاو ويتشاركوا الخبرات والتجارب،

ولكن، وكالعادة، ماشي كلشي كيدوز على خير. فوسط هاد الحفل الكبير، كان واحد الجدل داير على فيلم "وقائع زمن الحصار" للمخرج الفلسطيني السوري عبد الله الخطيب. هاد الفيلم لي كان من المفروض يكون مشارك فالمسابقة الرسمية ديال المهرجان، قررات شركة الإنتاج ديالو تسحبوه من السباق.

أمين الناجي، من جهتو، اختار طريق الحياد التام. ملي تسول على هاد الموضوع ، رفض يدلي بأي تعليق عليه. هو فضل يبقى بعيد على هاد النقاشات والجدالات، وركز فالتصريحات ديالو فقط على الجانب الفني، وعلى كل ماهو جديد فالمسار المهني ديالو.

و باش نفهمو علاش هاد الفيلم تسحب، خاصنا نعرفو أن شركة الإنتاج الجزائرية "إسعاد فيلم بروداكشنز" لي عندها الحقوق ديالو، هي لي خدات هاد القرار. وكان هادشي بسبب خلاف بين الشركة والمخرج ديال الفيلم. شي حاجة لي غريبة، خصوصًا أن المشاركة ديال الفيلم فالمهرجان كانت تأكدات رسميا من فاتح يونيو لي فات، وكانت بموافقة الجهة المنتجة نفسها.