ترفيه

منال بنشليخة دارتها كبيييييرة! أحيَت حفل فني ضخم في القاعة المغطاة بمركب محمد الخامس فالدار البيضاء، والجمهور كان حاضر بقوة لدرجة أن التذاكر كلها سالات، ما بقات حتى بلاصة خاوية! واللي حضر عرف أن العرض اللي وجدت منال لهاد المناسبة كان ماشي عادي، فيه تجهيزات مسرحية وموسيقية مختلفة، وزيد عليها ضيوف مفاجأة زادوا الحفل نكهة خاصة.

صراحة، هاد الإقبال الكبير كيبين المكانة اللي ولات عندها منال بنشليخة فالمشهد الغنائي المغربي. راه سنين وهي كتخدم على تجربة موسيقية بوحدها، كاتجمع فيها الهوية المحلية المغربية مع البوب العصري والإيقاعات الجديدة. منال ماشي كتعامل مع الإيقاعات المغربية بحال شي حاجة ثانوية، بالعكس، كتعطيها بلاصتها فاللحن والتوزيع، وكتخدم على مواضيع عاطفية وحيوية بلهجتنا المغربية الأصيلة. هاد المزيج بين المحلي والحديث هو اللي خلاها تبني واحد المساحة فنية خاصة بها، وكتوصل لجمهور من مختلف الأجيال.

اللي تابع منال كيعرف أن حفلاتها ماشي غير أغاني كتعاود وصافي. الأداء ديالها فوق الخشبة تطور بزاف، ولا امتداد للصورة الفنية اللي كتبنيها، من خلال توزيعات موسيقية حية وتفاعل واعر مع الجمهور. هادشي اللي كيعطي للأعمال ديالها نكهة مختلفة تماما على النسخ المسجلة، وكيبين أن الجانب الاستعراضي عندها فخدمة الموسيقى ماشي العكس.

حفل الدار البيضاء هذا، كيجي فواحد المرحلة فين منال كتوسع الحضور ديالها حتى خارج المغرب. شفناها كتشارك فمهرجانات وفعاليات موسيقية عالمية وعربية بحال مهرجان Soundstorm فالسعودية. منال كتورينا باللي ممكن تبدا بالأغاني الفردية وتوصل لحضور أكبر فالمسارح العالمية، وكتجمع بين الهوية المغربية وطموحها توصل لجمهور أكبر وأوسع.

دابا اللي بقا لينا نقولوه هو: بصحتك منال هاد النجاح، وشكون فينا ما بغاش يشوفها تاني في حفل آخر عامر بحال هكا؟