ترفيه

الفنانة سارة عبد الرحمن قررت تدخل بقوة لسباق رمضان 2027، ولكن ماشي بأي طريقة! هاد المرة، جايانا باستراتيجية ديال "الانتشار الذكي" اللي كتعول فيها على التنوع. باينة سارة باغا تورينا شنو عندها وتوري وجه جديد.

غادي نشوفوها في جوج مسلسلات، كل واحد فيهم فيه 15 حلقة. ولكن اللي كاين هو أن هاد جوج أعمال يقفو على طرفي نقيض تماماً من الناحية الدرامية. يعني، جوج شخصيات مختلفة جذريا في نفس الموسم، هادشي ماشي ساهل!

أول إطلالة ديالها في رمضان اللي جاي غادي تكون في مسلسل سميتو "ميس هناء". بصراحة، هاد الرهان ديال سارة على التناقض الدرامي هو اللي حرك لينا الفضول. واش غتقدر تنجح في هاد التحدي؟

كيبان لينا باللي سارة باغا تخرج من النمطية وتبرهن لينا أنها فنانة شاملة، ماشي غير وجه واحد. ولكن يا ترى، واش الجمهور المغربي مستعد لهاد "التبديلة" السريعة بين الأدوار؟ هادشي هو اللي غانشوفو في رمضان 2027.