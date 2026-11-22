ترفيه

الفنان ديالنا، سي مهدي، كسر الروتين ديال السوشال ميديا ونزل بوست فنستغرام خلا كلشي كيخمم. ماشي شي صورة عادية، لا! هاد المرة بارطاجا فيديو من داخل الاستوديو ديال التسجيل،

علق على الفيديو بعبارة حماسية قال فيها إن الجديد على الأبواب وإنه كيوجّد شي حاجة غادي تقلب الدنيا. واش هاد التشويقة غادي تحرك الفضول ديال المتابعين؟

آخر إصدار غنائي لسي مهدي كان في شهر غشت لي فات، أغنية "Cabriolet" على قناتو فيوتيوب. الأغنية سي مهدي هو لي كان كاتب الكلمات، وملحن الأغنية، وحتى تكلّف بالإنتاج ديالها بوحدو. والغريب أنه ديك الساعة، قرر ما يصورش ليها فيديو كليب. واش هاد المرة غايكون فيديو كليب؟

دابا كلشي كيتسنى يشوف شنو هو هاد الجديد.