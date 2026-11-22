ترفيه

حفل الافتتاح ديال الدورة التالتة والعشرين من المهرجان الدولي للفيلم بمراكش، كان ضجة كبيرة، وهادشي بفضل الحضور القوي والأنيق لعدد من أبرز نجوم السينما المغربية. بصراحة، ما بغاوش يخليو الفرصة تفوتهم باش يشاركو فهاد التظاهرة السينمائية العالمية اللي كتكون ديما عامرة فن، جمال، وآخر صيحات الموضة. أمسية كتحتفل بالفن السابع، وكتجمع أسماء كبار من الساحة الفنية الوطنية والعالمية.

السجادة الحمراء، هي اللي كانت شاهدة على التألق الحقيقي. فناناتنا وفنانينا المغاربة كانوا شاطين الضو تماك، كل واحد بإطلالته الأنيقة والمميزة اللي خطفات الأنظار من أول وهلة. بصراحة، مخلّاو حتى لقطة تفوتهم بلا ما يوريو للكل بلاصت السينما المغربية الكبيرة فالمشهد الثقافي والفني ديالنا، وحتى فالمشهد العالمي اللي كيهضر على الأفلام والنجوم.

هاد الأمسية كانت مناسبة زوينة بزااف، كأنها مجمع للحباب والفنانين باش يتلاقاو وجوه فنية من أجيال وتجارب مختلفة. تماك تلقى ممثلين ومخرجين وشخصيات بارزة فالعالم الفني، كولشي مجموع فبلاصة وحدة. هادشي كيبين بوضوح الحيوية ديال الساحة السينمائية المغربية وكيفاش هي منفتحة على المحافل الدولية الكبيرة. يعني ماشي غير تظاهرة عادية، بل هي لقاء فني حقيقي.

المهرجان الدولي للفيلم بمراكش ديما كيرسخ مكانتو كواحد من أهم المواعيد السينمائية اللي خاصك تحضر ليها فالقارة الإفريقية والعالم. كيولي فضاء رائع باش نحتافلو بالإبداع السينمائي المغربي ونسلطو الضو على نجومنا اللي ديما كيسهمو بقوة فإثراء الفن السابع.

ومن الوجوه المغربية اللي كانت حاضرة بقوة وعدسات المصورين ما خلاوهاش تفوت: نسرين الراضي الممثلة المغربية، سعيد باي الممثل المغربي، ماجدولين الإدريسي الممثلة المغربية، عزيز داداس الممثل الكوميدي والسينمائي، مينا بنبين الفنانة والوجه السينمائي المغربي، يونس ميكري الفنان والممثل المغربي، وسعيد حميش بن العربي المخرج والمنتج المغربي، وهو عضو لجنة تحكيم المسابقة الرسمية.

بصراحة، هاد الافتتاح كان كولو حيوية وجمال. ونتوما، شكون هي الإطلالة اللي عجبتكم كتر فالسجادة الحمراء؟