ترفيه

الفنانة دنيا بطمة رجعات خطفات الأنظار بإطلالتها الساحرة في آخر حفل ليها، اختارت واحد الفستان الفاخر باللون الأزرق السماوي اللي جمع بين الأنوثة والفخامة مع تفاصيل كتبرق. هاد الظهور بين باللي هي محافظة على رشاقتها وقوامها الممشوق، وباللي ديما كتهتم تختار حوايج كيعطيوها واحد الحضور مسرحي كيشد العين.

الفستان كان طويل وباللون الأزرق السماوي الهادي، التصميم ديالو كان فيه الجزء الفوقاني مطرز بزاف، والتنورة كانت واسعة ونازلة بطريقة أنيقة حتى الأرض. الجزء الفوقاني جا ضيق ومحدد الخصر، كيبين التفاصيل ديال القوام، وكانت فيه أكمام طوال وياقة عالية. اللي لفت الانتباه بزاف هي الفتحة ديال الصدر اللي ما كانتش عادية، جات بتصميم هندسي عطى للإطلالة لمسة عصرية وجريئة، وفنفس الوقت خلات الفستان محافظ على الفخامة ديالو.

التطريزات كانت هي الأساس ديال هاد التصميم، غطات الجزء الفوقاني كلو، وفيه خرزات وترصيعات كتبرق بألوان فضية وكريستالية، وهادشي عطى للفستان لمعان واضح كان كيتشعل مع الأضواء ديال المسرح. والتنورة كانت طويلة ونازلة بسلاسة من الخصر حتى الأرض، وكان فيها ذيل طويل من القماش كيمشي وراها، وهادشي عطى لإطلالتها واحد الطابع ملكي كيتواتى مع الأجواء ديال الحفلات والسهرات الكبيرة. وفنفس الوقت، التنورة كانت فيها فتحة جانبية كتكشف على الساق، زادت لمسة أنثوية للتصميم، وبينت رشاقة دنيا بطمة بطريقة أنيقة. هاد القصة ديال الفستان كانت مناسبة باش تبين التباين بين الجزء الفوقاني اللي شاد على الجسم والتنورة الواسعة اللي زادت حجم وحركة للإطلالة ككل.

من التفاصيل اللي بانت مزيان هي دنيا بطمة ركزات على أنها تبين منطقة الخصر، بالجزء الفوقاني الضيق اللي كيجي متناسق مع التنورة الواسعة. هاد التوازن عطى للفستان واحد الشكل المتناسق، خصوصا مع القماش الطويل اللي نازل على الجسم. التصاور اللي خداوها ليها وهي فالسلالم الحمراء بينات الجمال ديال الحركة ديال الذيل الطويل.

من ناحية الجمال، دنيا بطمة اختارت تسريحة شعر طويلة باللون الغامق، خلاتو نازل على كتافها بتموجات خفيفة كتبرز ملامح وجهها وكتجي مزيانة مع الياقة العالية ديال الفستان. الماكياج كان قوي بأسلوب "السموكي"، مع تحديد واضح للعينين ورموش بارزة وبشرة موحدة ومشرقة، وزادت عليهم أحمر شفاه بلون وردي فاتح مايل للنيود. هاد الاختيار ديال الماكياج ساعد باش يبرز ملامحها بلا ما ينافس البريق ديال التطريزات اللي كانت طاغية على الجزء الفوقاني من الفستان. بالنسبة للإكسسوارات، دنيا بطمة بقات محافظة على المجوهرات بعيد على المبالغة، لبسات أقراط نازلة كتواتى مع اللمسات الفضية والكريستالية اللي فالتطريزات. واش حتى نتوما عجباتكم هاد الإطلالة الفخمة ولا لا؟