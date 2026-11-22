ترفيه

مازال كاع موصلش رمضان ديال العام الجاي، وها خريطة مسلسلات رمضان 2027 بدات كتوضح لينا! يبان لينا أن المنافسة غتكون بأعمال من 15 حلقة، وهذا اللي كيخوضو بيه نجوم كبار بحال أحمد مكي، يوسف الشريف، درة وكريم فهمي.

البرامج متنوعة بين الغموض، الدراما الاجتماعية والكوميديا. وكاين وجوه جديدة غتخوض تجربة البطولة المطلقة لأول مرة، منهم حاتم صلاح فـ«بدلة وفستان» وأسماء جلال فـ«ميس هناء». واش هادشي يعني أن الحلقات القصار غيكونو فرصة باش نشوفو إبداعات مركزة؟ نتمنى!

فجبهة الغموض، أحمد مكي غيتحدى الجميع بمسلسل «الفلكي»، اللي كتبو أحمد مراد، ومكي غيلعب فيه دور شخصية السيد الحسيني الفلكي، اللي كتبنى على شخصية حقيقية معروفة بالعلاج الروحاني. ومن جهة أخرى، يوسف الشريف داخل بنفس المجال بـ«الظل»، قصة من عند أحمد عبد الفتاح والسيناريو ديال عمرو سمير عاطف، والإخراج لأحمد نادر جلال.

الدراما الاجتماعية حتى هي حاضرة بقوة، درة وكريم فهمي غيتلاقاو لأول مرة كأبطال فمسلسل «اعتراف»، وكريم فهمي كاتب المسلسل وممثل فيه، والإخراج لمحمد الخبيري. هاد العمل غيتعرض على قنوات المتحدة ومنصة «WATCH IT».

يسرا كترجع لينا بـ«قلب شمس» وكتشاركها البطولة درة وسوسن بدر وإنجي المقدم، وهاد العمل من كتابة وإخراج محمد سامي اللي غيبان حتى هو كممثل لأول مرة. وأحمد داود غيلعب دور محامي وبطل شطرنج كيتعامل مع قضايا معقدة فمسلسل «ونس»، مع عائشة بن أحمد، من تأليف محمود حمدان وإخراج أحمد محسن.

الكوميديا حتى هي عندها بلاصتها! حاتم صلاح غيخوض أول بطولة مطلقة ليه بـ«بدلة وفستان»، عمل اجتماعي كوميدي من تأليف مصطفى حمدي وإخراج محمود عزت. وأسماء جلال حتى هي غتكون بطلة مطلقة فـ«ميس هناء»، مع أحمد خالد صالح وسما إبراهيم وسارة عبد الرحمن، تأليف إياد صالح وإخراج سلمى الكاشف.

وماتنساوش الثنائي المرح هشام ماجد ومحمد عبد الرحمن اللي غيجتمعو فـ«17 متر»، ومعاهم دنيا سامي وهنادي مهنا، والإخراج لكريم الشناوي. وأحمد أمين غيكون حاضر بمسلسل العنوان المؤقت ديالو «حساب مفتوح»، اللي غيلعب فيه شخصية رجل أعمال فإطار اجتماعي كوميدي، من تأليف محمد أمين إسماعيل وإخراج علاء إسماعيل. هاد الخريطة كتبشر برمضان عامر بالأحداث، ياكما غيبقاو لينا عينين نشوفو هادشي كامل؟