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الممثلة المغربية فرح الفاسي أكدت بلي الميزانيات لي كتخصص للإنتاج وللفنانين قليلة بزاف، وهادشي هو لي ما كيخليش "سيستيم ستار" ولا نظام النجومية يكبر عندنا فالمغرب، بحال لي كنشوفو فبلدان عربية وغربية أخرى. أوضحت الفاسي بلي كيشوفو الممثل المغربي حاضر فبزاف دالأعمال التلفزيونية فنفس الموسم، ولكن هادشي ماشي ديما كيعني أنه خدمهم كلهم ففترة وحدة. بالعكس، بزاف دالأعمال كيتصورو قبل بسنة ولا عامين عاد كيتعرضو، وكيوقع بلي كتزامن برمجتهم مع أعمال أخرى لنفس الممثل، وهادشي كيعطي انطباع للجمهور بلي الممثل حاضر بزاف فديك الفترة.

النجومية والأجور: علاش الممثل المغربي ديما خدام؟

فرح الفاسي زادت شرحت بلي المشكل مربوط بهاد "سيستيم ستار" الغائب، لي كيسمح للفنان يعتمد على عمل واحد ولا عدد قليل من الأعمال. فالخارج، النجوم كيتخلصو أجور خيالية من عمل واحد، حيث ميزانيات الإنتاج ضخمة. هنا فالمغرب، الأجور ما يمكنش تقارن باللي كيشدو النجوم برا، حيث الميزانيات المخصصة للأعمال محدودة بزاف. هادشي كيخلي المقارنة بين ظروف الشغل ديال الممثل المغربي ونظيره فأسواق فنية كبر غير متكافئة، حيث الممثل عندنا خاصو يخدم فبزاف دالأعمال باش يقدر يعيش ويوصل دخل مقبول.

مشاريع جديدة و"هاجس" رمضان لي ما بقاش فيها

فالجديد ديالها الفني، كشفت الفاسي أنها غتكون حاضرة فمسلسل كوميدي سميتو "كيلومتر 7"، لي غيتعرض على القناة الثانية. إضافة لهادشي، عندها جوج أعمال سينمائية قادمة. فرح الفاسي أكدت بلي ما بقاش عندها داك "الهاجس" ديال سباق رمضان، وما كتشوفش بلي وقت عرض العمل ولا الانتشار الواسع ديالو فالسوشال ميديا هو المعيار الأساسي للنجاح الفني. الأهم عندها هو جودة الدور لي كتقدم ومدى قدرته يوصل للجمهور. سواء تعرض العمل فالموعد ديالو ولا تعطل، المهم بالنسبة ليها هو الشخصية لي كتقمص توصل لقلوب المشاهدين وتلقى إعجابهم، بعيد على حسابات البرمجة والمنافسة ونسب الانتشار.

جدل الحب الأول والجرأة لي ولات مناعة

فموضوع آخر، رجعات فرح الفاسي للجدل لي دارتو هضرتها على حبها الأول قبل مدة. اعتبرت بلي الموضوع خدا كبر من حجمو بزاف، خصوصا أنه تجربة شخصية دازت عليها تقريبا عشرين عام. وضحت بلي تصريحها كان عفوي، وجا فإطار شكرها لأشخاص من طنجة ساندوها فبداياتها الفنية، وكانت بغات توجه ليهم التحية فجو ديال العفوية والمزاح. قالت بلي هادشي أمر شخصي ومن حقها تعبر عليه، وكانت عارفة السياق لي هضرات فيه وما كانش قصدها تسيء لتا شي واحد. استغربت فرح الفاسي حجم التفاعل لي دار هاد الموضوع، حيث هضرة على ذكرى قديمة ما كتستاهلش هاد الجدل كامل، خصوصا أنها ما كتحمل تاحاجة سلبية للآخرين. وأكدت بلي ردود الفعل لي صاحبات تصريحاتها ما أثراتش فيها، وتعاملت مع الموضوع بكل عفوية وما ندماتش على لي قالته.

بخصوص جرأتها فالتعبير على أفكارها ومواقفها، حتى لو كانت مخالفة لما هو سائد اجتماعيا، الفاسي أكدت بلي ما بقاتش كتخاف من ردود فعل الجمهور، وما كتحشمش تقول لي فراسها. ضافت بلي مع الوقت، اكتاسبات نوع من المناعة ضد الانتقادات والأحكام لي ممكن تصدر من الناس. اعتبرت بلي التجارب لي كيدوز منها الإنسان كتعلمو الشجاعة وكتغير نظرتو للحياة، خصوصا منين كيفقد ناس عزاز عليه، حيث كيولي يفهم قيمة الحياة مزيان ومابقاش كيشغل راسو بزاف بالخوف من مواقف الناس. وشددات بلي الناس لي كيبغيوها بصح غيبقاو ديما يساندوها ويتقبلوها، مؤكدة أنها ما كتحاولش ترضي الجميع على حساب قناعاتها الشخصية.

فختام كلامها، فرح الفاسي وجهات رسالة لجمهورها، عبرات فيها على محبتها وامتنانها لكل من ساندها فمسيرتها الفنية، وطلبات منهم يسمحو ليها إلا قصرات فحقهم ولا غلطات فشي حاجة، وتمنات تبقى دائما عند حسن ظنهم.