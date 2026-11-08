«أوتيستو»: فيلم مغربي كيدوي على التوحد بصراحة وفن

ترفيه

انطلق عرض الفيلم المغربي الجديد أوتيستو في قاعات السينما ديال المملكة، هاد الفيلم كيكشف لينا، بلا زواق ولا تجميل، على المعاناة ديال الأطفال المصابين بالتوحد، وكيغوص في التحديات النفسية والاجتماعية الكبيرة اللي كتواجه العائلات ديالهم يوميا. الصراحة، شي حاجة كتحرك فينا بزاف.

لي زاد الفيلم مصداقية وعمق، هو أن القصة ديالو جاية من تجربة واقعية. المخرج الفرنسي المغربي ديالو، جيروم كوهين أوليفار، هو براسو والد ديال طفل مصاب بالتوحد. وقد استوحى بعض مشاهد الفيلم من مواقف عاشها مع ابنه.

وتدور أحداث الفيلم حول مليكة، الأم العازبة التي تجسد شخصيتها لبنى أبيضار، وهاد الأم كتعيش حالة قلق مستمر بسبب ابنها آدم المصاب بالتوحد، الذي يؤدي دوره يوسف بوغرة الزينة. وتنشأ علاقة إنسانية مميزة بين الطفل آدم ومحمود، حارس المقبرة الذي يجسد شخصيته الممثل الراحل إسماعيل قناطر.

استعدادا لدورها، التقت لبنى أبيضار مع أمهات عايشين نفس التجربة مع ولادهم المصابين بالتوحد، وتواصلت كذلك مع ناس خدامين في مجال العناية بهاد الفئة الخاصة. وكان هدفها التعرف عن قرب إلى الصعوبات التي تواجه هذه العائلات.

ويهدف الفيلم إلى تسليط الضوء على واقع أطفال التوحد وأسرهم في المجتمع المغربي، والدعوة إلى توفير الدعم اللازم لهم، خصوصا من خلال المؤسسات التعليمية المتخصصة. دابا السؤال لي مطروح، واش هاد الفيلم غادي يقدر فعلا يحرك المياه الراكدة ويخلي الناس يفكروا بطريقة أخرى في هاد الموضوع؟ كنتمناو نشوفو تأثير إيجابي.