«Waves of Silence»: أمين الناجي و تحدي سينمائي ماشي ساهل

ترفيه

الفنان أمين الناجي بان فرحان بزاف بالمشاركة ديالو فعمل سينمائي جديد سميتو "Waves of Silence". هو ماشي غير فرحان، راه معتز بها وكيشوفها تجربة فنية وإنسانية ماشي بحال أي حاجة دارها من قبل، وكتعطي للفنان فرصة يدخل لرحلة إبداعية مختلفة. باينة القضية فيها شي حاجة خارجة على المألوف، وداكشي اللي كيعجبنا نشوفوه من فنان بحالو.

الناجي كيجسد شخصية اسمها حسن، وشكلات ليه تحدي تمثيلي خاص، وتطلبات منو مجهود مختلف على تجاربو السابقة. هادشي لي كيخلينا نتشوقو نشوفو آش دار وكيفاش غيبان.

وهادشي راه ماشي غير على الدور بحد ذاتو، أمين الناجي أكد أن أهمية هاد النوع ديال الأعمال ماكاينش غير فطبيعة الشخصيات، بل حتى فالتجربة الإنسانية والفنية اللي كيعيشها الفنان أثناء التشخيص.

بصراحة، هاد الهضرة كاملة كتخلينا نتساءل: واش "Waves of Silence" غتكون فعلا الموجة اللي غتغير شي حاجة فالسينما المغربية؟ ولا غير كلام فناني وصافي؟